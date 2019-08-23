父母放手尊重 打電動也能玩出大名堂

【文‧林郡妙】

4年多前，王光昊、王瀚宇和幾位同業合資成立公司，並於2017年推出恐怖電玩遊戲《返校》，於全球最大PC遊戲平台Steam上銷售，一舉拿下該平台台灣區冠軍，同月衝上全球銷售量第三名，遊戲更獲台北國際電玩展獨立遊戲獎的最佳設計獎。可見這兩個昔日愛打電動的孩子不但沒學壞，還玩出了大名堂。

說到與電玩的情緣，哥哥王光昊說，第一次接觸電玩，大約是小學低年級。他和弟弟到外婆家玩，看見舅舅買的任天堂紅白機，一玩就愛上。因為家裡沒有相關設備，他和弟弟每到暑假便會央求爸媽，讓他們到外婆家住一週，好好玩個過癮。

王光昊與王瀚宇這對兄弟，從小就愛玩電動遊戲，即使常因此讓爸媽頭痛，仍樂此不疲。 圖片：關立衡 分享 facebook

愈玩，人生方向愈明確

而任職電子工程師的爸爸與做皮件小生意的媽媽，教育風格算自由開明，對他們打電玩一事倒沒什麼意見。只是怕孩子太沉迷電玩會影響健康，常在旁碎碎念提醒他們：玩，可以，但記得吃飯、睡覺。

而當年，大型遊戲機台正流行，有機台的場所則多半也充斥著菸酒。爸媽怕這樣的場合對孩子有不良影響，嚴格禁止他們靠近。但王光昊說，當時的他，對於任何電玩遊戲都感到好奇，還是常背著爸媽偷偷去。「因為沒錢，我大多都只有看別人玩的分，但有些大人看我可憐，就會拿5元給我小試身手。只是玩的時候要很小心，要是被爸媽發現，就免不了回家一頓痛打。」

弟弟王瀚宇說，還好到他玩時，網路已算普及，網路費變便宜，爸媽的禁令也跟著鬆綁。加上兄弟倆雖愛打電動，但都有遺傳到爸爸的「理工腦」，數理科目成績一向不錯，也都能考取公立高中與國立大學，讓爸媽很放心，對他們的興趣也就盡量尊重、不予干涉。

王瀚宇說，他與哥哥對電玩遊戲如此著迷是因為，一部好的遊戲，從角色、情節到場景等皆經過精心設計，就和電影、小說的世界一樣引人入勝。更棒的是，看電影、小說時只能跟著作者的思惟走，玩家卻能在遊戲中自行操控「角色」，自主性更高、也更有樂趣。

而他們不只懂得欣賞電玩的魅力，還在玩的過程中逐漸確認興趣與志向。高中時，王瀚宇就很確定將來要走遊戲設計的路，大學鎖定資工相關科系，也順利考取。王光昊則是讀北科大光電系四年級時，玩到一款設計不良的遊戲，讓他滿肚子火，心想乾脆自己設計看看，就買了程式設計的書研讀起來。

處女作打響知名度，與精英結盟再創佳作

自修一段時間後，他就以一款名為《炸彈超人》的日本遊戲為目標，嘗試複製出一模一樣的作品。後來也是憑著這個作品，錄取北教大玩具與遊戲設計研究所，並毅然放棄已念了一年的光電所，轉往遊戲領域發展。

2011年，正在讀研究所的王光昊和還是大學生的王瀚宇，與幾個同學共組「腦洞工作室」，開發出一款2D闖關解謎遊戲《Constant C》。同年參加國內各大遊戲開發比賽大獲好評，獲頒遠傳S市集APP星光大賞的「最佳創意獎」等三大獎，以及工業局AppStar的「年度最佳遊戲獎」。除了豐厚的比賽獎金收入，也幫助他們拓展了遊戲業界的人脈。

另外，遊戲開發社群「獨立遊戲開發者分享會」（IGD Share），也關注到他們的表現，邀請他們到會上分享《Constant C》的開發經驗。後來，王瀚宇正要從台大資訊網路與媒體研究所畢業，他的碩士論文主題為Google Glass的相關研究，IGD Share也再次邀請他分享研究內容。

當天，現在的創業夥伴姚舜庭也在場。過幾天，姚舜庭主動聯絡王瀚宇，與他討論自己正在做的遊戲主題，相談甚歡。之後，兩人與王光昊還有幾位同業共6人，合資創立「赤燭遊戲」公司。以姚舜庭構思的遊戲主題為雛形，幾經討論後，最終拍板遊戲名稱為《返校》，並以1960年代戒嚴時期的台灣校園為遊戲背景進行開發，在全球熱賣。

玩得夠多，累積了足夠經驗值

入行才幾年，就能闖出如此耀眼的成績。王光昊與王瀚宇認為，想設計出一個讓多數玩家都喜愛的遊戲，除了運氣，遊戲也要玩得夠多，才能累積夠多的經驗值做為設計時的參考。更重要的是，還要有點天分才行。

王光昊指出，有的人就算常打電動，也很難理解每款遊戲在設計背後有哪些目的與意義。反之，對遊戲設計有天分的人，通常在玩的時候，就大多能拆解出創作者在設計這款遊戲時的種種巧思。輪到自己設計時，也更善於在每個環節精準布局，做出讓玩家玩得盡興的遊戲。

王光昊分析：「如果說，有些人就是具有拆解機械的天分，那我們可能就是具有拆解遊戲的天分。」

不過王光昊強調，拆解遊戲的天分雖然不是勤練習就能獲得，但前提是，你一定得真的玩過、嘗試設計過，才會知道自己是否有這樣的敏銳度。他滿感謝爸媽，沒有堅決反對他與弟弟打電動，才讓他們有機會發現天賦，並走上適合自己的路。

他也建議家長，若發現孩子感興趣的事與自己的價值觀衝突，應先了解孩子的思考脈絡，如果孩子想的不算離譜，就該尊重孩子、放手讓他們嘗試。「爸媽說再多，也比不上孩子親自試一回。試著讓孩子自己做選擇，並自行承擔後果，孩子會更認真面對人生，也會學著對自己負責。」

《未來Family》最新的《學習歷程，從小開始》專刊，是108課綱系列報導的第五本，試圖探討最受師長關注的核心議題：「我的孩子、這個學生的天賦傾向何在」。