當學習歷程遇上天賦 調查指出高達51%的學生興趣與天賦沒有交集？

【文‧羅梅英】

「學習歷程不是補習可以補得了的！」台北教育大學校長張新仁說，其中關鍵在於自我的探索。

也因此，為協助國、高中生認識自己，各所學校會為學生進行性向測驗和興趣測驗，透過客觀的測量工具，讓孩子有系統的了解自己的潛能和興趣。

孩子在校盡量探索才藝有助於學習歷程 關立衡 分享 facebook

在國中端部分，各校所採用的各式測驗版本之中，以台師大心測中心所開發的「適性化職涯性向測驗」及「情境式職涯興趣測驗」為最大宗，每年約有10萬名學生進行測驗。在高中端部分，每年也有1至3萬名學生採用心測中心的測驗。

台師大前心測中心主任、台師大副校長宋曜廷和其研究團隊，針對63,522名國中生進行施測，並從測驗結果中獲得多項發現。令人驚訝的是，有高達51％的學生的興趣與天賦是沒有交集的。宋曜廷認為，部分原因是和長年升學文化很有關係。學生花太多心力只為考試，沒有實際去探索自己真正喜愛的事物。可以想見，當學習歷程需要學生從彈性選課規劃等方式呈現自己的興趣喜好時，就會出現障礙。

究竟，台灣學生呈現出來的興趣與天賦，還有哪些值得家長注意，需要在培養孩子時多加留意的？教育界專家，對於這群對自己興趣很茫然的孩子，又有甚麼建議？以下便是心測中心研究調查的5大發現與專家見解。

1. 34%國中生性向潛能不明顯

研究結果發現，34％國中生有性向分化不明顯的現象，意思是這些學生的8項潛能並沒有明顯的差異表現。其中，又可以區分為三種狀況：性向皆高（45％，對所有能力均有良好的表現），性向皆普通（35％，表現中庸），性向皆低（20％，表現低落）。（編按：輔導老師說明，性向皆高、皆普通、皆低的學生，一樣會遭遇選擇困難的問題。）

2. 約20％國中生具備邏輯推理的潛能

在8種類型的分布中，台灣國中生的潛能前3名分別為：邏輯推理（約有20％學生具備這方面的潛能），創意（約16％）、觀察（約15％）。此外，由表3中可發現，具備空間、科學潛能的學生比率減少許多。

3. 35％國中生沒有明顯的興趣分化

研究結果發現，有35％國中生的興趣分化不明顯、沒有明顯喜好的興趣類型，和性向的結果雷同。其中，有56％沒有特殊喜好、28％皆不感興趣、16％皆感興趣

為什麼有三成五比率的學生興趣分化不明顯？宋曜廷認為，與台灣的升學文化有很大的關係。多數的國中生把心力都放在念書，缺乏探索的機會，「唯有實際去接觸和動手做，才知道自己到底喜不喜歡或做得好不好。」

4. 約24％國中生對藝術感興趣

從6萬多名國中生的測驗結果中得知，興趣類型的前3名分別為：藝術型（24％，有24％的學生感興趣）、實用型（20％）、社會型（18％）（表5）。

5. 高達51％國中生的興趣和天賦沒有交集

經過性向和興趣測驗結果的綜合分析，這6萬多名學生有9％在16個高中職群科中，同時擁有高性向和高興趣（超出平均值以上），可以視為是寬廣型、充滿熱忱的天才

令人驚訝的是，也有高達51％的學生的興趣與天賦是沒有交集的。進一步分析發現，在這些沒有交集的學生中，有近6成的學生僅僅只有高性向或高興趣。而在性向和興趣之間出現鴻溝（discrepancy）現象的學生中又可以再細分為缺乏熱情的天才（28％），及充滿熱情的平庸之才（29％）。

「落差型」的學生有25％，這群人在高中職16個學群中有一半以下落在高性向、低興趣或是高興趣、低性向。值得注意的是，有將近18％學生的性向和興趣測驗的結果都偏低，看不出適合的發展方向，被視為待開發及待探索的類型。

專家建議1：測驗具參考價值，但長期、多次的表現更重要

國中升高中，是人生第一個分流。宋曜廷指出，很多學生的生活只有念書，沒有時間去探索自己的興趣和能力，在面臨分流的壓力下，宋曜廷認為，「透過標準化的測驗來認識自己，是最快的方式。」然而測驗無法涵蓋所有層面，解讀測驗結果時，必須加上平常課業和生活的表現，才能讓學生更全面的認識自我。

宋曜廷指出，如果測驗結果不合理，例如：語文性向低，但平常語文成績卻很好，很可能是測驗沒有認真做，「寧可相信長期、多次的表現，或請他再做一次測驗，」因為他一定有些性向，才會把某些事情做得比較好。

平常孩子的生活表現，例如：花很多時間組積木或是英文單字背得快又好、喜歡和人聊天等，宋曜廷說這些可視為「實做」、生活化的測驗，在在透露出孩子天賦方向的一些線索。

針對興趣未分化的學生，宋曜廷建議，鼓勵他們多加接觸、了解外面的世界，加深對不同職業群科內涵的了解。而性向和興趣皆低的「待探索、待開發」學生，除了鼓勵他們正向看待自己尚待培養的潛力與興趣，另外提供他們多元的探索機會，從實作中培養興趣與能力，以思考適合的生涯類型。

宋曜廷表示，興趣像是熱情的火把，可以延續行為的動力；而天賦就像是事半功倍的工具，可以有效率的學習。令人痛苦的是，興趣和能力並不一定相等，喜歡的事情不見得做得好，做得好的事情又不一定樂於做，於是內心就會產生衝突。在個人能力所及的範圍內去選擇有興趣的事情，不但學習時可以駕輕就熟，而且過程中也比較快樂。

專家建議2：盡量不要選擇性向和興趣落差太大的

從實務上來看，林口高中輔導老師丁郁美觀察，各項能力和興趣都很平均的學生不少。生涯輔導難度最高的莫過於，對什麼都沒興趣的學生；丁郁美分析，這群人一種是天生個性使然，對什麼都很淡，可以輔導他們從能力、價值觀或環境去做選擇。

另一種是對什麼都麻痺，可能是從小被餵養太多，或是長時間大人只看重成績，導致他們對什麼都無感、提不起興趣，只想著愈輕鬆愈好，即使現在教學變得有趣，孩子也不感興趣。

丁郁美常遇到家長追問：「到底性向測驗和興趣測驗哪個比較重要？」丁郁美認為，不是什麼測驗比較重要，而是缺了哪部分、你願不願意去面對遇到的困難。以性向做選擇，以後會遇到沒有熱情、不容易堅持到底的問題；選擇了興趣，則需要面對可能不容易成功。

她建議，盡量不要選擇性向和興趣落差太大的，知道自己能力（興趣）差多少，願意付出多少心力去弭平之間的落差。