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新課綱適性學習怎麼做？國小、國中、高中職設計一次完整揭露

2019-08-23 13:57未來Family

【文‧黃啟菱】

108課綱上路之後，國民教育從國小、國中到高中職各階段的課程，都會有實質的調整，希望透過制度的設計，達成幫助孩子「適性揚才」的目標。

新課綱把課程分為兩種類型：「（教育）部定課程」和「（學）校訂課程」，除了既有的國家課程，各校還可因地制宜，發展適合自己學校的多元課程。這樣，希望每個學校課程有所不同，也引導學生按個人的不同，選擇適合自己的課程。

適性學習是幫助學生透過彈性選課找到天賦 關立衡
適性學習是幫助學生透過彈性選課找到天賦 關立衡
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在國小、國中階段，「彈性學習課程」可用來開設四類型課程，包括統整性探究課程、社團活動與技藝課程、為特殊需求學生開設的課程，以及其他像是自主學習、戶外教育、補救教學之類的課程，也都在其中。

到了高中、高職階段，學校可以開設校訂必修、多元選修和加深加廣選修課程，還有團體活動時間、彈性學習時間，選修課程占比甚至可達1/3。

新課綱規劃者之一、國家教育研究院副研究員李文富說明，「校訂課程」可讓孩子有更多的機會和舞台，探索自己、發現自己；學校依照在地情境與學生需求設計而出的課程，也會逐漸形塑每個學校獨特的教育臉譜，讓學校開始不一樣。

以下是《未來Family》針對各教育階段所彙整出的變革重點。

國小：跨領域學習將成為常態

依照新課綱規定，彈性學習課程在國小低年級階段，每週有2～4節，中年級則有3～6節，高年級為4～7節。此外，新課綱也明文規定，學校可以彈性調整或重組學習節數，實施跨領域課程，也能由不同科目的老師進行協同教學。也就是說，國際上最流行的跨領域學習，將在台灣成為常態，有助於孩子拓展學習面向，認識自我。

已開始試行彈性課程的台北市永安國小校長邢小萍說，該校從三年級開始就有獨立研究的彈性學習課程，讓孩子自己選主題進行研究，可以每個學期都選一個主題，也可以針對喜愛的主題延續下去。

邢小萍說：「有孩子研究麵包，從麵包的科學知識，到怎麼烤麵包才好吃都研究了；也有孩子研究LINE的貼圖，還做出一組貼圖上架銷售。」最令她印象深刻的是，有位孩子因為跟家人去看京劇，一看就迷上，以此為研究主題，中學時還去考復興劇校，如今也以京劇為職業，在劇團中發展。

國中：彈性課程讓學習更多元

國中雖然開始面臨升學壓力，新課綱仍然安排每週3～6節彈性課程，讓多元學習成為可能，而且也引導孩子思考未來。例如新課綱前導學校、台北市敦化國中，近期就開出一門名為「幻象：未來的我－自我形象創作」的課，讓學生用攝影、媒材、文字等，表達自己與夢想職業的想像，有學生用試管、晶片介紹自己想像的未來。

有技藝傾向的孩子也可以透過彈性課程，提早從七年級開始接觸技藝教育課程。八年級則要到附近的高職或技專院校參訪，認識各種課程與設備。到了九年級更有抽離式的技藝教育，每週有半天到1天可以到高職上課。

高中：真正落實「一生一課表」

這波新課綱裡，高中是變動最大的。未來高中生在部定必修、校訂必修之外，還會有選修的空間，選修的學分數共54～58學分。新課綱規定，各校要讓學生能跨班自由選修，得開出班級數的1.2～1.5倍的課程讓學生選擇。

選修課程包括多元選修、補強性選修與加深加廣選修，朝「一生一課表」的目標努力。麗山高中早已開始開設多元選修，讓學生有跑班探索的機會。

曾任麗山教務主任的藍偉瑩觀察，孩子是喜歡選課的，因為可以自己決定要學什麼，而且經過高一、高二的累積之後，「到了高三，麗山有七、八成的孩子知道自己未來要念什麼。」

「值得注意的是，加深加廣選修除了傳統國、英、數、社、自等學科之外，也包含非考科，這些都有助於學生適性探索及準備，」李文富強調。

高職：強化基礎、重視實作

高職的學生，因為已分科分類，基本上是學生按照個人興趣選擇的類科，新課綱的重點就放在增加實作實習經驗，與基礎技術能力的強化。

以學分數來看，原本15～30學分的專業及實習課程，提高到45～60學分，讓學生更有機會了解這個專業領域與職場現況。新課綱也擷取了各群屬性相近、科別共通基礎技術能力，在實習科目中增加了這類的「技能領域」。例如機械科技能領域的「數值控制」和「精密機械製造」，就跟模具科相通，讓學生培養跨科別的能力。

同樣的，彈性學習時間也從0～8節增加到6～12節，引導學生適性發展與自主學習，可用於增廣或補救教學、學校特色活動、選手培訓等。

生命教育跟生涯規劃，升格為必修

十二年國教把國小到高中、八大學習領域的軸線貫穿起來。高中原本沒有綜合活動領域，新課綱將此向上延伸，也把生命教育跟生涯規劃納入此領域，並升格為必修課程。

另外也加深選修課程如「未來想像與生涯進路」、加廣選修課程如「生命啟航：生命意義與生涯發展」等等。

藍偉瑩說，現在很多孩子面對未來時會有「不知道怎麼辦」的感覺，「甚至有的孩子，你都已經告訴他未來或許可以做什麼，他還會回說：『我可以嗎？』在僵化的環境久了，孩子很難相信他可以做自己。」藍偉瑩說，每個生命都很重要，每個人的價值都該被彰顯，新課綱或許是台灣教育改變的契機。

高教端三大變革，把學習選擇權還給學生

教育部長潘文忠指出，十二年國教的推動，希望讓學生擁有更多的學習自主空間，這樣的大改變，不是只有在國教階段發生，高等教育端也有調整。「未來我們的大學培養出來的孩子，不是只有等值的文憑，而是希望人人都能適才、適所，」他期許。

以下是《未來Family》彙整出的高教端三大變化：

1. 大學考招新制，強調多元選才

新課綱希望讓學習更彈性、多元，潘文忠說，大學端的選才跟入學制度，也要能呼應這個改變，「111學年度的考招新制，就很強調重視學生的學習歷程，也以多元選才的可能性做為整體架構，新的考招制度，希望能對接國教端的改變。」

2. 大學打破科系框架，學習更彈性

「學習者在意的、需要的，不是學校五花八門的系所名稱，而是彈性、且能因應興趣發展的課程，」潘文忠說，教育部正修訂學位授予法，盼能落實學院的實體化，在未來提供學生「系進院出、院進系出、院進院出」等選項，重點是要讓學生有更高的學習自由度。

3. 實驗教育修法，高等教育也能實驗

「實驗教育三法」已通過三讀修正，未來實驗教育的辦理可以從國民中、小學延伸到專科乃至於大學。潘文忠強調，高等教育向來是學習者重要的學習階段，有必要更彈性、創造更多可能性。

未來Family學習歷程特刊封面圖 關立衡
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