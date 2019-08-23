學習歷程不是等升高中才來想 根據專家建議最好從小開始培養

【文‧黃啟菱】

108年入學的高中、職一年級，新生訓練、家長說明會的重點之一，是「學習歷程」。學習歷程制度設計的目的，讓大學招生方向，從「看成績」轉向「看學生學習表現」，更強調學生的天賦傾向及學習熱情。其實，學習歷程不只是在高中、職三年才要重視，「順著天賦傾向學習」這個工程，從小就要展開。

孩子的興趣從小培養，長大就知道歷程該往哪走 關立衡 分享 facebook

今年這批高中、職一年級學生升大學時，一般大學端的評量選才，將不再只以大型考試成績為主要依據，而會參考採用學科能力測驗（簡稱X）、分科測驗（簡稱Y）、綜合學習表現（簡稱P）等。科技大學招生制度不同，但同樣強調學習歷程。

以一般大學而言，P代表無法由大考所評量，但能展現孩子多方面實力或潛能的各項表現。包括高中時期的學習歷程資料，或是大學校系自行辦理之面試、筆試或實作表現等。未來在申請入學中，P的占比至少50％，可能比學測還高。

值得注意的是，申請入學目前已是大學最主要的招生管道，占比約有五成，未來比重也不會大幅調整；也就是說，對逾半考生來說，P將是大學入學關鍵因素。

大學校系也很在乎「你有沒有興趣讀」

中央大學是「大學招生專業化發展」計畫的前導學校之一，已開始為111學年度的考招新制做準備。中央大學招生組組長周弘偉說，如今大學招生的思惟已經有所調整，各校系除了在乎學生「能不能讀」，也愈來愈在乎學生「想不想讀」。換言之，考量重點不只是「你有沒有能力讀」，還包含「你有沒有興趣讀」。

未來的高中職學習歷程資料，對大學端的招生來說，如同現行申請入學管道中的書審資料，審查教授會希望從中看出學生「有沒有喜歡這個系」、「有沒有相關先備知識」等等。

以中央大學資工系為例，未來學習歷程中的「修課紀錄」，部定必修與加深加廣選修部分，就會看語文、數學與科技領域；至於校訂必修與多元選修對應學群，則會看資訊學群、工程學群與數理化學群，另外還要看相關的「課程學習成果」跟「多元表現」。

至於「學習歷程自述」的內容，則很類似現行的自傳與讀書計畫。周弘偉說，以資工系為例，自傳的審查重點在於「與資工系的連結」、「人格特質與能力」等，「會希望學生具體說明求學過程（不限於高中階段）與資工及程式領域相關之連結、說明自己哪些人格特質適合就讀資工系，或做了哪些準備而具備就讀資工系的能力等等。」

至於讀書計畫，周弘偉強調，學校會請學生具體說明為什麼想要申請資工系、高中期間已經做好哪些就讀資工系的準備，就讀後如何學習資工系相關課程、是否打算發展哪些課程以外與資工相關專業領域的能力等等。

透過這個過程，不僅讓大學校系可以找到真正適合的學生，也引導學生思考自己究竟想讀什麼校系。

多元探索，國小階段就能開始

「學習歷程不是補習可以補得了的！」台北教育大學校長張新仁說，其中關鍵在於自我的探索。依照新課綱設計，未來高中端的課程輔導諮詢，將由導師、專任輔導教師、課程諮詢教師等共同協助孩子，去思考自己的性向和能力如何與未來發展扣緊；至於國中老師，也要有生涯的引導，讓孩子去思考要選高中或高職。

甚至在國小階段，就能開始進行多元的探索。「國小的師資培育中，關於學生未來的生涯發展，就是必修，這代表小學老師也要能幫學生探究性向、摸索未來，」張新仁強調，新課綱讓課程更彈性、教學更多元，這都有利於孩子的自我探索，進而適性學習。

在這個過程中，家長當然不是局外人。張新仁建議，家長要充分參與，「已經不是要讓孩子讀哪幾本書的問題了，而是要陪孩子找到方向、看到自己的亮點。」

台北市日新國小校長林裕勝說，每個孩子都有自己的優勢，「除了傳統學科能力之外，有的孩子愛畫畫、有的孩子愛唱歌，爸爸媽媽可以提供孩子多元的探索情境，觀察看看孩子做什麼事情『眼睛會亮起來』。」

在這過程之中，大人別太過焦慮。「純粹提供孩子多一點嘗試的機會，例如參加各種活動、夏令營等，看看孩子有沒有興趣，如果有，再深入學習，」林裕勝提醒，重點是要讓孩子「跟自己比」，而不是「跟別人比」，畢竟教育不是工廠生產線，千萬別用同一套標準來看待孩子。

108課綱推動「適性揚才」

108課綱正式上路，宣告台灣的教育進入新時代，「適性揚才」將是未來十年教育政策的主旋律，如何陪伴每一個孩子都找到方向、做「最好的自己」，成為所有家長與教育工作者的任務與挑戰。

教育之先，首重天賦的發掘與開展，然而，傳統的教育制度，不一定能讓每個孩子都走出自己的路。教育部長潘文忠說，「最近有調查顯示，27％的大學生覺得自己選錯了系，這是我們要嚴肅面對的議題。」教育應該要能幫助孩子，在成長階段就慢慢了解自己，而不是出了大學校門還不知道自己為什麼要做這樣的選擇、甚至後悔。

未來教育的思惟，要回歸學習者的特質與差異，教育的重點，則是要讓孩子能適性發展。

潘文忠強調，新課綱從制度面跟課程面來調整，就是希望提供更多元、更彈性的學習路徑。「比方說，新課綱降低了必修學分，增加更多選修機會，也在課程設計裡面，加進了更多自主探索的課程、彈性多元的課程，」他說，這都是要把學習的主動權還給孩子。

《未來Family》最新的《學習歷程，從小開始》專刊，是108課綱系列報導的第五本，試圖探討最受師長關注的核心議題：「我的孩子、這個學生的天賦傾向何在」。畢竟，要在高中職交出漂亮的「學習歷程檔案」，探索的歷程，如標題所言，要「從小開始」。