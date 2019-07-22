台灣「神童」林昀儒 擊敗中國球王勇奪桌球冠軍

林昀儒：「我也許有天賦，但更多的是自律和努力。」 分享 facebook 【作者：陳培思】

桌球國手林昀儒：點燃熱情才能激發自律

年僅18歲的林昀儒是台灣桌球一哥，於2019年六月更躋身世界前二十強。2015年時，才14歲又4個月的林昀儒，拿下國手資格後，打入世界桌球錦標賽的代表隊，寫下台灣最年輕世桌賽國手紀錄。而在2019年七月時，林昀儒於T2桌球鑽石賽馬來西亞站男單決賽，最終以4比1擊敗中國名將樊振東，勇奪冠軍。

有著絕佳球感、冷靜心態、超齡解讀比賽能力，締造多項國家隊最年輕的紀錄，讓林昀儒在嶄露頭角後被各界譽為「神童」。但談起天賦，林昀儒總是同樣的回答：「我從不覺得自己是天才，也許有一點天賦，但更多的是不斷不斷的努力。」

許多運動選手都擁有天賦，但要能躋身頂尖行列，只有絕對自律的運動員。

為自己打球，樂在其中

早上九點半，林昀儒已經在訓練室開始平均每天8小時的練習。無論是剛開始幾年的打底基本功，或是近年的增強體能，林昀儒總是能心無旁鶩的跟著教練規劃練習，日復一日、年復一年。

林昀儒自律、主動，從國小三年級接觸桌球到成為職業選手，一路以來，父母從不需要催促他練球。這份自發的動力，源自於林昀儒始終「為自己打球」。即使到現在，林昀儒對桌球的想法仍非常簡單：「就是喜歡呀！能夠一直打球就很開心。」

這份熱情，讓林昀儒堅持度過低潮挫折，熬過一次又一次疲憊辛苦的練習，藉著吃美食、聽音樂紓壓。國中時，他會打打電動、放鬆自己，但從不會為了多偷懶一下而耽擱練習。

自己想要，就會自我要求

爸爸林學宜堅信：自己想要，就會自我要求。所以總是不斷告訴林昀儒：「一定要快樂打球、為自己打球，如果不快樂就沒有意義，勉強是走不遠的。」而林昀儒打出更好的成績時，林學宜總是說：「這個成功是他的，我們分享快樂，但不是我們成功，孩子是自己的主人。」不把孩子和爸媽綁在一起。

一路以來，要不要繼續打球，這個決定權始終握在林昀儒手中。林昀儒國小三年級才接觸桌球，林學宜說：「剛開始只是要孩子學習一項球類，做為休閒運動。」沒想到林昀儒一鳴驚人，展現了極高的桌球天賦。

林昀儒小學四年級轉到宜蘭的桌球班，但林學宜的態度始終一樣：「孩子想要學，父母就盡全力支持，至於會達到哪種程度，不預設任何立場。」

林學宜要做的，就是林昀儒的後盾，讓他可以專心練球。林學宜幫忙處理練習以外的各種瑣事，避免這些事消磨林昀儒打球的熱情，協助他減少學習的阻礙（例如找合適的教練、處理各種要分心的雜事、找更多資源），把干擾降到最少。

專心踏穩一步，再努力下一步

「我們會和孩子聊聊未來的各種可性，聽聽孩子想往哪裡走，然後以父母的經驗分享他應該建立的能力，協助他選擇、做決定，」林學宜說，「但願不願意投入、投入多少，取決於孩子自己。」無論對於哥哥打業餘網球、林昀儒走入職業桌球，或是孩子任何一方面的課業，父母都抱持同樣的態度，推動孩子自發前進。

國中時，林昀儒想全心投入桌球，和爸媽討論要自學。「身為父母，我們幫忙衡量各種影響，」林學宜說，「像是基礎學科能力要怎麼補足？或是若不去學校，會不會少了參與團體生活？但我們討論完認為不用擔心，桌球的訓練、比賽都是團體活動，團體經驗並不缺乏。」

林昀儒做事的態度是：專心踏穩一步，再去努力下一步，不要先預設太遠的目標。儘管現在躋身世界前二十強，林昀儒始終把眼光專注在處理好每一顆球、打好每一場球。自律習慣一旦養成，孩子會管好自己。

用成就感維持學習樂趣

林學宜的焦點，始終放在維持孩子的學習興趣，「如果在某個領域努力得到回報，就會更加努力，因為這種努力是舒服的，樂在其中，再辛苦也能熬下去。」

父母要做的，是在孩子遇到問題時，盡可能幫忙找出解決之道。其實林昀儒更早是打羽球、網球，但因為當時個子小，肌力不夠，受限於身材，儘管手感很好，成績總是不盡理想。林學宜建議，也許可以試試看較不受身材限制的桌球。

林學宜強調：「並不是一定要孩子成為選手或打出成績，而是要有成就感。如果每一次都輸，怎麼會快樂？滿滿的挫折感是很難支撐下去的。」他認為：「孩子沒有達到理想成績時，其實需要更多鼓勵。要知道，爸媽再怎麼逼，也不可能逼出天才。」

父母不必花力氣盯著孩子練習，反而該多花心思了解孩子能力天花板，設定合適且可及的目標，滾動式調整。行了，就再往上提；不行，就往下微調，才能不斷鼓舞孩子往前邁進。

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本文轉載自《未來Family》網站