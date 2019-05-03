青少年3C成癮 歐美：滑世代科技成癮問題大 各國政府出招

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文 / 朱乙真

全美近一半青少年手機成癮

《今日美國》日前公布美國青少年手機上癮報告，全美13～17歲中學生擁有智慧型手機比率高達89％，比2012年（41％）暴增一倍。其中將近一半（47％）有手機的受訪者承認自己「有手機上癮問題」。

歐洲情況也差不多。法國電信主管機關統計，2019年全法超過九成中學生有手機。英國2017年針對中學生的手機使用調查，72％受訪者每天平均花3～10小時上網。早幾年，英國還出現一位四歲的3C成癮小女孩，拿走手機或平板就情緒不穩，父母幫她報名為期28天的心理治療課程，費用高達16000英鎊，換算台幣超過64萬元。

「科技成癮」（Tech Addictions）成為專有名詞，和酒精、毒品成癮沒有兩樣。法國總統馬克宏競選時，把校園禁用手機做為主要教育政策，並在2018年9月嚴格執行。

3C成癮全球這麼做

其他國家又是採取哪些方案，對抗「滑世代」的3C成癮問題？

歐洲第一個禁止學生在上課時使用手機的國家是義大利。2007年，義大利頒布禁令規定，只要學生在學校違規使用手機，校方有權沒收，甚至取消期末考資格。今年1月，教育官員進一步向國家議會提出「中小學禁止攜帶手機」的議案，要求立法禁止中小學學生及老師，在校園裡使用手機以及非教學類電子產品。

英國教育標準局2012年就禁止中小學生帶手機進教室，教育督察部門會約談沒有確實執行的學校。《每日電訊報》報導，「英格蘭年度最佳私校」布萊頓中學（Brighton College）禁止學生在教室、餐廳使用手機；教職員一視同仁。學校還安排「排毒時間」（Detox Days），11～14歲學生必須每天將手機交給老師全天保管；15歲學生每週自己選三天、16歲學生每週選兩天，最高年級的學生得證明有使用手機的自制力，否則同樣得交出。

丹麥從2017年底開始，有四成學校禁止學生使用手機。希臘也禁止中小學生在校園內使用手機及其他電子設備，尤其是有拍照或錄音的產品；教師使用的相關設備必須由學校統一提供。

美國學校通常要求學生將手機放在個人置物櫃，不得帶進教室。被發現違規，校方會將手機放進紙袋，請家長到校認領。如果學生不配合，學校有權請校警要求學生離開學校。

學生手機發展成趨勢

不少國家的手機廠商轉而開發「學生手機」。德國的學生手機外型又酷又可愛，還分成男孩、女孩兩種版本，寓教於樂又有安全性。韓國也有類似產品，不少家長青睞這種只能撥接電話的學生手機，或是申請低流量、慢網速的方案。日本文部科學省也建議手機開發商，生產專供中小學生使用的簡易手機，有些私校還由學校統一購置學生手機，並要求上課期間一律關機。