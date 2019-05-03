聯合國教科文組織ICT教育負責人苗逢春：因應AI來襲的2建議與1提醒

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文 / 林士蕙

面對人工智慧來襲，許多台灣家長都擔憂：我的孩子，未來會不會被機器搶走工作？這個問題，全球各地家長也很關心。到底有誰能夠解答？

其實，聯合國教科文組織（全名為聯合國教育科學文化組織，Unesco）旗下的ICT教育部門團隊，近期已經積極研擬面對AI，全球人才與教育機構轉型的新計畫。台灣與全球父母關心的這個話題，他們有最新與最深度了解。而負責此計畫的關鍵人物還是華人，來自中國山東的苗逢春。

曾訂高中科技課綱

雖然現在為聯合國工作，苗逢春對中國科技發展的觀察也沒斷線。看到中國可以快速成數位強國，他其實有點自豪。因為2004年還在中國時，他就曾負責擬定全中國高中的新興科技教育課程標準，奠定了無論文組理組，都得從五門課中必選兩門科技教育課才能畢業的規則。

這五門課包括了程式語言、演算法、多媒體、資料庫、網路通訊協定等知識的網路概論，當時很初步的AI也是課程一部分。

苗逢春回憶，當時其他國家的新興科技教育大多整合成一門課上。但他們卻認為學科基礎絕不能弱，堅持做五選二，「現在中國強就是強在這裡。」

針對AI時代下，「該怎麼學才有競爭力」的問題，苗逢春在巴黎舉行的微軟全球教育交流會（E2）焦點論談上提出深度解析，隨後接受本刊採訪時強調，台灣的家長不必太過害怕，但最好抓緊新趨勢與兩個具體建議。

最近苗逢春領導ICT教育團隊，做了全球教育機構在AI時代下轉型方向研究，有些心得，很希望分享。以下就是他給家長的兩點建議，以及給教育者的一個提醒。

給家長建議1. 請鼓勵女生擁抱科技

談到未來設計AI的專家，苗逢春認為，那注定是金字塔頂尖的一群聰明人才能擔當。但是，別那麼快就認為你家孩子不可能。為什麼？

苗逢春指出，聯合國教科文組織一直很重視性別平權，也分析過全球現今AI專家人才的性別比例，發現女性人工智慧專家的比率目前只有15％，實在太低，已造成矽谷公司研發出的AI服務出現問題。

例如，電商巨頭亞馬遜（Amazon）最近用AI來代替人資篩選面試者資歷，結果發現AI會刻意忽略女性求職者的履歷；Google的AI則會自動認定「醫生」這個詞是代表「他」而非「她」。

主要原因在訓練AI需要旁人提供很多資料演練，但是提供練習資料的人大多是男性工程師，他們沒注意到，世上縱然醫生以男性居多，女性還是有；來應徵亞馬遜的人則可能男性比較多。機器學習的演算法，習慣把八、九成機率會出現的資訊當真相，會錯判。只有男性把關，這些問題都沒查覺。

AI畢竟是要服務全人類，以後若還要幫忙審入學資格、診斷病情，把關不夠嚴謹，問題會很大，勢必需要更多女性加入。有不少人質疑，矽谷聘僱科技人才有性別歧視嫌疑，苗逢春研究後卻發現，女孩攻讀和人工智慧相關技術的比例太低，才是真相。

其實，聯合國教科文組織長期合作的企業微軟，2018年於巴黎開設了人工智慧學校，培訓學生超過八成是女生，還包括準備當律師、老師的文組大學畢業生。她們上課之前從來不曉得自己有寫程式潛能，是因為創新教法啟發。換句話說，許多女生沒走這條路是缺乏鼓勵。苗逢春認為，家長如果發現女兒數理不錯，請多給她接觸新科技的機會。

給家長建議2. 幫孩子抓緊新型人才需求

程式實在寫不好的孩子呢？是否就屈就等著做低薪工？苗逢春強調，AI再厲害也只有大腦，需要非常多手腳幫忙。只要抓AI當手腳的新型人才需求，分析這些人才需要學的關鍵技術，也可能拿到好的工作。

舉例來說，現在念國、高中的台灣學生，大約10年後會面臨就業問題。苗逢春預測，首先10年後，幫忙整理數據給電腦用的數據師還是有大量需求，這類人才只要數字能力好，不要會寫程式就可擔任。

數學不好的可試試做機器人。AI需要許多機器人來幫它工作，自動化產業關鍵知識則有感測器原理、機器手臂製造原理等。學這些必須物理好。數理都不好的孩子呢？除了服務業，苗逢春更強調：做老師最不會被淘汰。原來聯合國教科文組織研究，要實現真正教育普及，全球還要七千萬名教師。

主因除了非洲缺乏老師，新加坡與歐美，愈來愈崇尚小班制教學，讓老師更能專注幫助每一位學生成長。然而培養老師很花時間，緩不濟急。

給教育者的提醒：未來，關懷比教知識重要

難道AI不會取代人類老師嗎？這就來到苗逢春想給全球教育者的一個關鍵提醒：AI，只可能取代知識，無法取代關懷。根據聯合國教科文組織針對AI在教育界變革的研究中，AI可以帶給全球教育機構的改變，是在知識層面。

例如解決跨領域學習問題，像是中國等發展中國家，教師的素質不高，一輩子只教數學的老師，要他學著融入別科非常難。但是AI只要灌入各學科知識，就無所不答。像中國創客課，有非常多結合軟體、硬體、理化的知識，用AI來教比真人老師好。

然而，上面提到的都是學知識。未來的學校，不管是一班10個還是20個孩子，都還是需要真人老師在現場觀察：學生品行好嗎？是否能和同學溝通合作？然後給予適度關懷。未來的教師，學會同理心與關懷，會比學知識更加重要。

有愛的老師，還是比的冰冷機器更能幫助孩子成長。面對AI，這是全球教育者都要努力的方向。

苗逢春

‧在北京師範大學以善用ICT做科學教育的研究取得博士

‧2000年初，擔任全中國ICT中小學教育研究中心主任，負責擬訂數位教育政策

‧2006年，被延攬至聯合國教科文組織曼谷辦公室

‧現為聯合國教科文組織全球ICT教育的負責人，主要工作是協助擬定該組織在全球ICT教育方面的政策

‧持續深入研究與關注台灣、新加坡與香港的教育政策