教育部長潘文忠談新課綱：父母適度陪伴、放手 讓孩子看到自己

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文│彭漣漪 整理│高竹君

在台大校長事件的風風雨雨中，教育部推動新課綱工作緊鑼密鼓進行著，國教系統出身、深諳新課綱運作的潘文忠部長，沉潛九個月後，最後受到高層延攬回任，繼續領軍千絲萬縷的推動作業。

目前時間更逼近新課綱正式導入校園，潘文忠幾乎是7-Eleven 的狀態，坐鎮指揮大大小小的工作會議。這次教育新方案，是個與世界同步、複雜龐大的新運作，魔鬼都在細節裡，每個動作都要做到精確。

操盤108課綱，潘文忠具備浸潤國教的厚實底子：做過國小老師、經過縣市及中央教育局處官員長期歷練。難能可貴的是，他對教育現場持續高度關注。

4月視察南投縣爽文國中教學，不只是看看、說些鼓勵的話就走人，潘文忠為了搞清楚「MAPS教學」三層次提問如何執行，還花時間、放下部長身段當學生，聽爽文國中老師王政忠上國文科的課。那天那堂課是談「座右銘」，潘文忠跟著學生被分組、參與小組討論，幾個國中生跟部長「同一組」，彼此都覺得很刺激。

《未來Family》2019年5月號，是新課綱專題的第四輯，從「學生素養如何養成」切入，特地邀訪潘部長為家長解讀新課綱精神，向來低調的他，百忙中撥冗受訪。要加大新課綱的成效，從校長、老師、學生到家長，每個環節都重要，每個環節都要仔細溝通。以下是專訪的精華：

培養孩子自發、互動、共好的人生態度

Q：108課綱與世界同步、大方向是一致的。但台灣的新課綱，改革方向是否有針對台灣現況、問題量身訂做？希望改變哪些系統性的現象？

A：108課綱的準備工作其實歷時將近10年，更完整、有系統的將12年國教的課程，做很好的規劃。108課綱非常重要的是強調「多元、適性」，特別是用核心素養，達成比較全人教育的課程設計；目的是希望孩子能夠成為「自主行動、更能溝通協調，以及參與社會」的終身學習者。因此在整個設計當中，會留更多自主的空間給學生選修，鼓勵學生動手做，做更多主題的探索，另外也能有更多課本以外的學習，像戶外教育、美感教育。

我相信以這樣的課程涵養，能夠培養孩子自發、互動、共好的人生態度。在學習的過程當中，爸爸媽媽的支持是非常重要的關鍵。如果把孩子的人生拉得更長來看，父母一定非常期待孩子離開學校之後，也能夠是一個「對人生有熱情，面對問題可以隨時去解決」的終身學習者。

讓孩子帶著一身本事和基礎面對未來

Q：前陣子抽離執行現場，沉潛思考後，部長對推動新課綱有哪些新的想法及規劃？

A：108課綱確實和過往教育部在處理課程綱要、幾波的修正，很不一樣。是從比較朝向未來的目標、比較基礎的面向出發，將過往課程綱要實施做比較大的盤整之後，才開始發展課綱。所以可以說，108課綱跟整個世界發展的趨勢是相近的。當然，我離開8、9個月，這次再回來，其實也是相當掛心。我自己都認為，這次課綱的發展，會是台灣在教育進步上很重要的機會。

社會轉動愈快，不管是產業或是國際的接軌愈快，孩子還是要帶著一身本事和這樣的基礎去面對未來，而不是一直局限在有限的知識，或是更窄化的教科書概念。所以在課程的設計中，希望回歸學生比較主動學習的方向，透過核心素養引導，學生所學的知識，能力與態度能在生活上運用與實踐。這應該是必要的方向，給未來的孩子這樣的學習方式，尤其是態度上和習慣上的。

有熱情，孩子就願意無限參與學習

Q：請談談在新課綱的設計細項裡，有哪些很棒的創新，可以為孩子未來在課堂上學習，帶來不同的風景？

A：為落實「以學生為學習主體、能夠自主學習」的概念，新課綱降低必修、增加選修，尤其對於高中、技高，是非常大的轉變。這個轉變也從現在學校所提的課程計畫、核備的過程中看到，多樣的可能性已經出現。我們甚至看到，部分高中才試行開出某些課程，學生選課熱烈的程度可以用「秒殺」形容，實在不可思議。這種動力表達的是，學生從內心散發出熱情來看待學習，這是關鍵。我一直覺得，自發、互動、共好當中，少了熱情，就很難讓學生願意「無限的」參與。

另外，關於最近社會所關心的考試相關現象，考試這件事情是很嚴肅的。兩、三年前就已經展開對這些面向的對接準備，例如今年學測五科選四科的變革、出現更多素養導向的命題等，都可以看得出來，這個變革希望未來有機會，讓更多學生能自主選修，也讓大學選才時，看到學生這三年在學習上的表現，而不是只看考科的成績表現。

我相信這需要一段時間，但是如果從這次新課綱跟大學考招的連結設計，以及現在已經看到的，很多孩子是因為覺得自己有希望、有機會呈現自己的興趣而表現學習熱情，家長應該要看到，孩子的熱情是擋不住的。孩子有這種強烈的學習慾望時，爸爸媽媽是不用擔心的；這孩子真的會有機會走向他的未來，你即使叫他休息，他都不見得想休息。

不聚焦考試，而更關注孩子需要、感興趣的

Q：可否說明「學習歷程」是什麼？為何對孩子是重要的？為何對未來大學選才是重要的？

A：學生在高中、職這三年，學習應該是多樣的，這種多樣化學習也應該在大學選才的時候，有機會被看到。所以當時的設計強調學習歷程檔案，做為大學選才參考的一部分。學習歷程檔案是在記錄學生的整個學習，不只是學科、考試、考科的表現。譬如大家現在很在意的資訊數位素養，大家都知道它很重要，對孩子以後的發展也很重要，但目前的考試方法沒有辦法評量。又例如美感教育，大家也認為很重要，但是考試不會考這個。

新課綱推動之後，學生可以透過學校選修他真正喜歡的課程，未來到了大學甄審的階段，這些不是考科、但可能是相關系所關注的表現，就可以透過學習歷程檔案呈現，讓系所知道他具備相關素養，願意選擇他。這樣的連結制度設計，會打破原本高中課程的設計和教學重點：不會只聚焦學測、指考，而會更關注孩子面對未來所需要的，也是孩子感興趣的。

支持孩子熱情的追求興趣，展現潛力

Q：在家長的部分，該如何跟家長溝通這件事？因為從讀者的反饋得知，不少家長對於這些新的變動充滿焦慮。家長端應該用什麼樣的態度，來陪伴孩子面對新課綱？

A：108課綱的設計，真的是給學生更多彈性和空間，讓學生思考、選擇自己比較感興趣和未來自己想要做的。我相信家長一定也了解，假如自己有幾個孩子，你會發現每個孩子都有不同的想法和性向。

另一方面，家長也可以去了解和觀察一個現象：為什麼很多孩子在小學、國中階段，甚至到高中，都非常努力的去準備大學入學和考試，一旦進入大學以後，學習速度卻整個緩慢下來，續航力不夠。這其實就是我們要深層去看的。在大學的階段，重要的是學習的態度或熱情。過去好像用考試才能進入大學的階段，而且比較偏重在成績，會讓很多孩子感覺自己是不得已才去念書，跟自己的興趣不完全有關。

未來孩子的學習不是只在小學、國中、高中這些階段，人生更長的是在離開學校之後。過去課程的設計、老師引導的方式，很可能並沒有支持孩子的性向和興趣，以及持續的規劃和發展，反而成了限制。所以我一直希望，當政府全力推動課綱相關配套，希望能夠逐步落實之際，家長也能夠從「孩子未來是一個可以更熱情的追求自己興趣所在、或是展現他潛力所在」這樣的方式，給予支持。我想這其實可以讓孩子更快樂、更有自信的去面對他的人生。

父母要找機會和孩子深談，觀察、了解他

Q：家長很關心學生考試壓力到底會不會減少，請部長說明。

A：應該這樣說，這次學測，包含招聯會「五科選四科」的分析，其實有大數據可以分析。幾個分數比較前面的科系，一定很競爭，但對多數科系來講，並不會因為五選四而有很大的變化，全國增加出來、進入篩選倍率的學生數，只有增加3％。但是五選四很重大的意義是，孩子已經慢慢發現自己的興趣所在，可以做選擇，不必五科統統讀而精疲力盡。

萬一回到傳統制度，就是鼓勵孩子每一分都不能丟、否則會掉多少個志願等。如果又掉到這個概念裡，孩子本身光面對這個壓力就非常的大，並不是現在所展現的這個數據。可能還是要回到基礎的源頭思考：父母要找機會和孩子深談、了解他，也觀察孩子。這不是放手，而是陪伴孩子共同探索他的興趣所在，讓孩子選擇願意長期發展的興趣，不一定要跟別人擠特定的窄門。父母適度的陪伴，也適度的放手，讓孩子看到自己。

師生都自主自發，互動一定精采

Q：這幾年台灣教師改變的創新能量非常巨大，這樣的動能跟108課綱要推的方向很一致，是可以結合的，能不能請部長談談。

A：為何我說這是一波台灣教育發展非常好的契機，從入學跟108課綱對接討論，那個對話是過去鮮少看到的畫面。大學端、高中端，第一線的老師強烈的表達，希望高中這個階段的孩子擁有怎麼樣的學習樣態，這個學習樣態也希望大學看到。這波從108課綱啟動的改革是很有系統的整合，很強的動力之一來自第一線基層老師的熱情。

他們會主動建議行政部門要留意什麼，也很願意在自己的教學專業發展。比如像「夢的N次方」研習，統統利用假日，而且都是自主報名，不是政府指派誰去參加。那種力量就是老師自主自發的力量，如果學生也如此，師生的互動一定很精采。