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前MIT中國區面試官林為千、蔣佩蓉夫妻：世界級大學要的是怎樣的學生？

2019-03-08 16:22未來Family

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作者：彭漣漪

如果你還以為頂尖聰明、頂尖優秀的學生，是美國名校優先選擇的大一新學生，那可就想錯了。

林為千、蔣佩蓉MIT夫妻檔，要分享他們實務上歸納出的新觀點。他們兩位都是台灣出生、美國小留學生背景，同樣念美國麻省理工學院（MIT），在大陸工作期間，同樣為MIT擔任大陸學生面試官的職務。蔣佩蓉做了十多年，最後做到中國區總面試官一職。

他們養育了三個兒子，大兒子同樣成了父母麻省理工學院的學弟。林為千、蔣佩蓉參與美國名校招生實務多年，深刻體會到名校對學生的選擇偏好，對未來人才的需求條件，這多多少少影響到他們在家中養育孩子的觀念及做法。

健全的4Q是全球化競爭中極佳的優勢

林為千長時間在微軟美國及大陸擔任高階主管，蔣佩蓉年輕時曾在科技公司工作，後來為兼顧家庭及教育教養責任，成為自由工作者，在婚姻、親子和國際商務禮儀方面經營出一片天，甚至成為暢銷書作家，寫過包括《下一代的競爭力：美國麻省理工學院中國總面試官的教子手記》等教養書籍。

書中有個精華結論是這樣的：「世界級大學尋找的學生，不僅要有聰明的大腦（智商IQ），更要擁有高尚的人品（品商CQ）、較高的情商（情商EQ）和較強的抗壓能力（逆商AQ），也就是新時代的4Q，」蔣佩蓉一再強調，具備健全4Q的孩子，在全球化競爭中擁有極佳的優勢。

2019年的初春，林為千、蔣佩蓉來到台灣短暫停留，特地撥出時間，接受《未來Family》專訪。亮麗的夫妻檔端坐在書香環繞的空間，精神奕奕，談笑風生，一邊喝著咖啡，一邊聊著他們多年來擔任MIT中國面試官的有趣經驗及觀察。多年後，在他們面試過數十、上百位優秀學生當中，他們記住了誰？想起哪些故事？結果也是出乎記者的預料。

多元發展、有個人特色、對知識以外事物的熱情執著……，這些特質，是美國名校真正偏好的學生；往下推論，也是他們依照過去畢業校友表現，認為未來人才應有的樣貌。當然，學生還是要通過知識性學習的基本門檻，但這只是門檻。

招收學生像組登山隊，重視多樣性

「GPA、SAT（美國大型檢定考試成績）是門檻，但有太多GPA、SAT滿分的學生沒有被錄取。只有成績和分數是不夠的，」蔣佩蓉分享，有一年（MIT當年共錄取了5位中國學生），一開始，拿了中國、世界奧數金牌的5個學生之間有3位申請了MIT，最後MIT只錄取其中的一位，就是全球分數最高的那一位。「對MIT來說，有一位奧數冠軍就夠了，」蔣佩蓉指出。

「MIT每年招收學生，像是組一個登山隊一樣，重視的是每年學生的多樣性，有的人可能特別幽默，有的喜歡植物，有的會動手做實驗，MIT最後錄取考量，是調整各類型專長學生的比例，」蔣佩蓉如此比喻。錄取學生是組合一屆互相匹配和懂得合作的登山隊員，不是挑選1100位成績和分數最高，一模一樣的理工機器人。

面試時的「a-ha moment」（啊哈時刻）

林為千表示，他面試學生的時候，想的是：「這個人，進MIT學習會快樂嗎？對MIT會有貢獻嗎？」面試時找的是「a-ha moment」（啊哈時刻）；例如學生談到他的科學實驗時，就開始講得熱力四射、激情澎湃，讓面試官被觸動，這就是「a-ha moment」。林為千在微軟擔任主管多年，從實務人才表現回推，也有獨特的面試原則。

林為千回憶，有個學生的「a-ha moment」是這樣的：他的書面資料看來一般，面試時表現很安靜，敘述時也一般，不特別突出，但當話題接到他的兄弟姊妹時，學生提到他有一位智障的弟弟，他花了不少時間幫助弟弟學習，也因此在外面做志工，講話的音調突然提高，安靜的姿態也開始生動。「這位學生從一個平淡的人變成很激情的人，」讓林為千印象深刻，後來給MIT寫推薦信時寫得特別熱情。

有個人特質、有想法的學生，會給面試官留下好的印象。蔣佩蓉舉她面試過的一位來自河南小村落的學生為例，他高中就讀很一般的學校，沒有留學過，但英文非常流利。蔣佩蓉跟他聊天時特別問他，英文怎麼學得那麼好。學生回答，學校裡有個外籍教師，他會找機會每星期五等外師休息喝咖啡的時候，去找他用英文聊天。

此外，這學生會買亞馬遜網路書店每個月榜上前十名的外文書來看，在學校組羽毛球隊，玩機器人……。面試官馬上看出來學生個性非常的積極主動。講到這裡，林為千評析：太多在明星學校的學生，生活被排得滿滿的，反而沒有機會做一些自主特別的事情，但來自窮困偏鄉的學生，沒有資源，會想辦法找出路，例如到自行車店要一些零件，回去自己組裝機械。這樣自動自主的經驗，會讓面試官印象深刻。

拿回自己未來的自主權

「希望18歲的學生，能夠拿回未來的自主權，」林為千對一個準備進入大學就讀學生的期待是：「擁有自己的未來」，而不是被安排好。

《未來Family》採訪主軸鎖定MIT錄取新生的條件，希望有助台灣父母了解美國名校對未來人才的要求。然而，蔣佩蓉在採訪最後，突然迸出一句她想跟年輕人溝通的心裡話：錄取好的大學，不一定表示人生會成功，在漫長的人生路途上，有很多洗牌的可能，或許有些學生開竅晚，或許不是在大學期間。期許年輕人放開對名校的執著，勇敢找自己、做自己。

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MIT父母帶孩子過間隔年

林為千、蔣佩蓉一家，可說是浸潤在MIT強調學生多樣性的文化中，夫妻倆沒有強力鞭策孩子學習，倒是強力帶著孩子到處奔波、體驗人生。

在2003年，林家全家搬到北京定居，林為千曾任微軟創投大中華區負責人、微軟亞太研發集團運營總監，工作繁忙可想而知。然而，在2013年，林家決定在老二高中畢業去美國讀大學的時候，辭掉工作，夫妻倆帶著小學剛畢業的老三過了一個間隔年（gap year），他們一起走過整個北美、歐洲、還有中東。之後回到美國西雅圖定居。

蔣佩蓉發現，孩子經歷間隔年的陶冶後，眼界打開了，EQ提升了，對多元文化有更多了解，花一學期的時間不到學校上課，一點也不浪費。

林家的大兒子去麻省理工報到之前，也過了一個間隔年。在這一年裡，他創作出版了一張搖滾樂專輯、一本小說，兼職做家教，賺了5萬多人民幣，還去歐洲旅遊一陣子。

「希望孩子對世界是感興趣的，了解社會的需求在哪裡，知道自己的天賦在哪裡，」林為千認為，陪伴孩子成長，要順著他們的性子。孩子學下棋、積木，他會陪著一起玩；孩子喜歡火車，就一起看卡通，了解火車是怎麼運行的，也會到處尋找火車博物館、火車模型店、火車俱樂部等各種有關火車的活動和場所參觀。

這一對理工背景的夫妻檔，教育教養自己孩子的過程中，兼具很感性的做法，符合了MIT選擇學生的要求：多元、自我特色、自主。

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未來Family

正因明白家庭和教育為翻轉台灣的核心力量，遠見天下文化於2015年創立了《未來Family》月刊，豐富的名家教育及達人生活提案內容，希望能成為夫妻、父母及師長邁向美好未來的最佳夥伴！邀請真心想為家人的快樂幸福而努力的你加入！

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