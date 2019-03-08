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矽谷教父、前史丹佛校長漢尼斯（Dr. Hennessy）：培養孩子成為終身的學習者

2019-03-08 16:22未來Family

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作者：張德齡

矽谷是全球高科技的發源地，引領的創新與突破深深影響全世界，位於矽谷中心的史丹佛大學，因地緣關係成為學子夢想的學校。有著「矽谷教父」之稱的漢尼斯博士（John L. Hennessy)，擔任校長長達16年，是美國大學校長平均任期的兩倍，也是史丹佛大學最會募款的校長。兩年前他退休，目前擔任Google母公司Alphabet董事長。

漢尼斯25歲就當上史丹佛大學助理教授，雅虎、Google的創辦人都是他的學生。他曾經兩度創業，創立了美普思科技公司（MIPS Technologies,Inc.），以及與台裔科學家孟懷縈博士共同創辦創銳訊公司（Atheros Communications），後者以31億美元被通訊大廠高通併購。

漢尼斯有許多來自台灣的學生，也曾多次造訪台灣。不久前，他的新書《這一生，你想留下什麼？──史丹佛的10堂領導課》（Leading Matters，Lessons from My Journey）在台灣出版，受到極大的迴響。這次漢尼斯士特別接受《未來Family》的越洋專訪，談世界頂尖大學選擇學生的條件，以及未來教育的趨勢與方向。身為父親，他認為世界上最難的工作就是當父母，他也給予父母重要的建議，特別對閱讀的重視，是父母給孩子最珍貴的禮物。以下是專訪的精華：

學生必須對學習充滿熱情、努力學習新事物

Q：史丹佛是全世界頂尖大學，你們在招生上有沒有特定的指標？希望招收的是具備哪些特質的學生？

A：我們希望我們的學生對學習充滿熱情，並且能夠充分利用學校提供的機會與資源，努力學習新事物，以及在某個領域投入更深層的研究與專精。這也是在任何環境下都能成功的首要特質。

因此除了課業成績表現之外，他們也是不同領域的佼佼者。例如我們有學生熱衷紀實攝影，有學生贏得科學競賽優勝，有學生已經在生物實驗領域中有特殊貢獻，有學生贏得全國辯論比賽的殊榮。我們挑選學生不針對特定標準，而是看學生是否在某個領域努力達到卓越的表現。

Q：過去幾年，招生是否改變？尤其是國際學生的素質上有沒有什麼變化？

A：在我當校長的任內，提出擴大招收大學部國際學生的比例。這對於美國本地學生和國際學生都是互相學習的好機會。

通常在研究所的國際學生比例較高，大約三分之一，其中包括台灣、中國、印度等很多亞洲學生。過去幾年，我們看到愈來愈多國際學生來申請大學部。和過去20年相比，我發現華裔學生的英文程度愈來愈好。過去如果你來念工程類的研究所，即使你的英文程度普通，也可以過得去；但如果你來念大學部，光是英文、歷史等共同科目，英文不好絕對吃不消。但如今，現在國際華裔學生英文程度好，便可以有更好的成就。

Q：現代父母普遍工作忙碌，如何兼顧家庭教育？你的經驗是？

A：現在社會因為專業分工，也許爸爸媽媽整天要上班、加班，比較難像我小時候。我自己的方法是，盡量做。我在兩個孩子幼兒園、小學時，每天晚上下班都會講三、五個故事給他們聽，一直到小學畢業都還常講。除了陪著他們講故事之外，也玩遊戲。

他們還小時，我白天只要得了空，就會跑去看他們上課，隔著窗戶偷看，有時也跟老師聊聊天。小孩如果發現我在偷看，都很高興。我以前也會參加學校的家長會。

未來需要的是應變、與時俱進的能力

Q：你是教育家，也是人工智慧AI專家，面對AI時代的來臨，你如何看未來的教育？

A：我認為，人工智慧革命類似過去的工業革命，有些工作將被取代，但卻可以創造出新的工作機會。不同的是，這次革命發生的速度將會比過去更快。過去工業革命，許多電力資源的基礎建設尚未完備，需要更多的時間建構，而現在，全世界所有網路資源已經連結成形，準備就緒，改變隨時可發生。

對教育工作者而言，我們的挑戰是提供教育資源與平台，供應因為新工作需求而產生的在職教育。在未來的時代，終生教育已經不是一件奢侈品，而是基本需求。人的一生需要不斷的再進修。

在我父親的年代，一生就只做一種職業；到了我的年代，人們也會轉換跑道；但是下一個世代，他們將不只是換個工作，而是職涯會有多次轉變。我們必須思考如何建立教育機制，幫助他們學習未來所需的技能，這需要更多的教育資源和整合。

Q：未來將有更多的不確定與挑戰，家長應該如何教育孩子，以因應未來的改變？

A：最重要的是，在人生中前21年所受的教育，只是個基礎。家長能給孩子的，就是培養他們成為「終身的學習者」。培養孩子在人生中的不同階段，有信心走出去學習新的事物。當你的孩子在35歲、40歲必須面對職涯轉變時，能夠有自信學習全新的技能、全新的知識。

我們也努力思索這種改變，過去我們教導學生核心知識技能，例如如何寫作、如何編程等等，但是未來的科技知識都會改變，未來十年和今日所使用的將會不同，就像過去程式語言C++、Java、Java Script、Python……，改變得非常迅速。現在我們要教導學生的，不只是成為專精Java程式設計師，我們希望能教導他們如何更有效從Java轉換為Python程式設計師，這就是他們未來需要的能力。我們必須培養學生如何應變、與時俱進的能力，而不只有撰寫程式語言。這也正是現在我們需要提供的教育。

閱讀，並讓孩子對世界充滿好奇

Q：你在書中提到母親的教養方式，尤其是啟發閱讀深深的影響你，能否給父母一些教養的建議？

A：兩件事情我覺得非常重要，第一就是好奇心，讓孩子對這個世界充滿好奇。這可以從大量的閱讀和生活中許多學習得到啟發。同時給予孩子能夠嘗試新事物的信心，願意嘗試而不被阻擾，即使過程中會有挫折、會失敗，教導孩子如果有需要，他們可以求助，不要害怕承認失敗。

第二就是閱讀。閱讀真是一份珍貴的禮物。在我還很小的時候，母親就會唸故事給我們聽。我自己當了父親後也如此，我的兩個孩子在上幼稚園前已經開始閱讀，我和太太每晚輪流唸故事，包括許多經典如：《月亮，晚安》（Good night，Moon）、「蘇斯博士系列書」(Dr. Seuss’s Collection)、《逃家小兔》（The Run Away Bunny）。讓孩子習慣閱讀，進而激發閱讀的熱情。這件事非常重要！孩子不只吸收書中的知識，同時享受閱讀，在書中找到生命的價值與不同生活經驗。

領導力不是指揮別人做事，而是為人服務

Q：你的新書《這一生你想留下什麼？──史丹佛的10堂領導課》談的是領導力，父母應該如何從小培養孩子的領導能力？

A：我覺得父母可以做的，是幫助他們建立關係。領導力不是指揮別人做事，而是為人服務，應該要孩子認知那種服務型的領導模式。幫助他們擁有同理心，看到團體中他人的需求。我相信這種領導模式是漸進式的，必須一步一步慢慢建立起來。

在我的經驗中，如果一個人沒有任何領導經驗，一下跳到更大的位置，往往容易失敗。一定要先從小問題開始，慢慢解決大問題。我們需要給孩子更多的機會練習，也代表著他們或許會犯錯，但一定得給機會，從很小的事情開始做起。

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未來Family

正因明白家庭和教育為翻轉台灣的核心力量，遠見天下文化於2015年創立了《未來Family》月刊，豐富的名家教育及達人生活提案內容，希望能成為夫妻、父母及師長邁向美好未來的最佳夥伴！邀請真心想為家人的快樂幸福而努力的你加入！

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