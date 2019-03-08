親子食育課 玩出生活力

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專題企劃│王惠英・羅梅英 撰文│王惠英

食農教育不是叫每個人都要務農，但想要吃得好、吃得健康，就不能不認識農業和環境。它是一種「素養」，透過學校教育的潛移默化，使人人具備，這是方法之一。

方法之二是家庭。飲食問題最大的關鍵在於，雙薪家庭大多外食，即使父母知道飲食健康很重要，但卻礙於現實做不到或不知道怎麼做。相較於學校，孩子有更多時候是在家裡、或跟父母家人一起吃飯。親子端的食育課，開始被愈來愈多的家庭及組織關注。

本期主題報導了這股在國際間蔚為風潮的教育課題，以及親子食育課琳瑯滿目的做法，並針對飲品、蔬菜、肉類等特定食物怎麼教、外食家庭怎麼做食育等，提供專家的建議，是親子食育課的百寶箱。

飲食教育必須在家庭生活中落實。據研究顯示，12歲以前的孩子，會把常吃的味道，當做是「媽媽的味道」，記憶下來。淡水幸福農莊主人陳惠雯指出，人的情感發展，自出生到小學階段與媽媽感情很好，跟家庭連結很大，「父母如果能影響孩子的健康飲食，關鍵就是在這人生的頭12年。」

教育無他，唯愛與榜樣。「父母怎麼吃，孩子就怎麼吃，」台灣師範大學家庭研究與發展中心主任林如萍認為，餐桌談教養其實沒有那麼深的學問，就是自己把日子過好而已，「也許每天或每週有一段時間能夠好好的吃，真心放在食物上，就是不錯的開始。」

主婦聯盟基金會常務董事林玉珮建議，父母不妨先改變心態，面對飲食不必太過嚴肅，可以陪著孩子一起共讀、採買、耕種、烹煮，或甚至動手做「食」驗，就能發現「食」在好玩的樂趣。

生活中實踐食育的10種具體做法

父母如何帶小孩在生活中實踐食育，《未來Family》採訪多位學者專家，歸納整理出下列10種具體做法：

1. 吃當季、在地的食物

「食農強調的是風土飲食，是結合土地的營養學，」清華大學環境與文化資源學系副教授張瑋琦談到，選擇吃當季、在地的食物，不只是考量提高糧食自給率、減少碳排放，「從中醫觀點來看，也是為了身體健康。」

張瑋琦舉例，台灣的夏天炎熱、悶溼，進食盛產的瓜果剛好可清涼、降火、利水，比較不容易中暑；這塊土地一年四季生產香蕉，夏天食用可以消除疲勞，冬天食用則能立即補充熱量。

只要是當季的農作物，例如最近蘿蔔「大出」（台語，指盛產），價格便宜又最符合人體需求，不用特別調味就很好吃。

2. 認識自己家鄉的特產

近年到義大利美食科技大學進修的食物文化工作者毛奇指出，辨認自己在地的農業特產，教孩子認識食物在未加工前的不同種類和風味特色，也是食育的重點之一。

舉例來說，德國對蘋果、馬鈴薯超有愛，能夠變化出不同的料理；義大利有很好的天然條件，孕育出各種滋味飽滿的蔬果。生長在台灣的人們，是否也應該認識米、米食、雞肉、豬肉、茶等特產？又如台灣知名甜點鳳梨酥，光鳳梨就有多達20多種，有待了解的還很多。

3. 享受食物，用五感細細品味

好好的吃飯很重要，與其匆匆果腹，不如細細品嚐。毛奇談到飲食教育的微妙之處，在於不只有文字知識，而是透過身體感官去記憶與學習，才能有深刻的感受及體會。「如果缺少了品味、觸摸、嗅聞或甚至聆聽聲音，就可能流於片面的認識，」她說。

因此，法國小學有「味覺課程」，教導孩子認識基本滋味、將食物依味道分門別類，以及蒙眼用觸覺、嗅覺和味覺去感受不同的食材。如果感覺改變，行為也會跟著改變。

4. 不一味禁止，培養知食的選擇力

盡量讓孩子從小嘗試各種不同的食物，而不是一味禁止，這樣才能累積廣大的資料庫，準備好做選擇的能力。

「6歲前的孩子特別會挑食，是人體正常的自我防禦機制，」芒果社企創辦人暨執行長林雅恩表示，每個小孩要接受一樣新食物前，至少要做12次嘗試，食物烹調後的形狀、質地、口感、擺盤和享受食物的過程，都會影響對這個食物產生的印象及感受。

糖果廚房主廚莊雅閔建議，讓孩子自己盛飯、挑選要吃的菜，對於孩子不挑的菜，可以夾幾口給他們，引導他們吃一口「勇氣菜」，試試看、嚐嚐看。

5. 教孩子做菜，學會照顧自己

有小孩以為香蕉是白色的、芒果是一片一片的，因為父母都幫孩子把水果準備好，結果他們連水果原來長什麼樣子都不知道。

其實家長平常在家就可以教孩子，洗米煮一鍋飯或做蛋炒飯，能同時認識不同的米和蛋。「愛做菜的孩子，吃得開心健康，也學會照顧自己，」Mini Cook迷你酷食育生活工作室創辦人暨執行長樊欣佩表示，透過做料理，孩子才能接觸食物、吃真食物、了解食物來源，也較不浪費食物。

中國節慶做年糕、搓湯圓、包粽子，親子都可以一起動手做。親子共廚講師林曼芬認為，父母帶孩子進廚房做料理，認識食物只是其中一部分，最重要的意義是陪伴與親情的連結。

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6. 食物本身就是一種美學

如果用塑膠袋裝豆漿，喝起來的滋味如何？把所有的食物都裝在一個大碗裡，還能辨識出不同的味道嗎？怎麼把孩子討厭的蔬菜變好吃？

樊欣佩分享，飲食可以結合藝術和美學，在Mini Cook料理課程中，搬出了草間彌生、梵谷、蒙德里安等藝術家，做出南瓜、撕貼畫、方塊蛋糕等料理，賦予食物更豐富的色彩和形狀。

「家有小學生之早餐吃什麼」的臉書社團成員突破10萬大關，很多家長都變成視覺敘事大師，發揮巧思和創意美學，端出各種造型早餐，皮卡丘、美人魚、蘿蔔糕小火車……，躍然餐盤上，就連挑食或不愛蔬菜的孩子也放下心防。

7. 共食共玩共學，加深凝聚力

孟琬瑜一家人，在家中利用露台打造迷你綠屋頂，將水泥空地變成食物庭園，每天採收、烹煮為餐桌上最新鮮的佳餚。「親自動手做，代表自己的身上擁有這些知識、技藝和能力，」她認為，從消費者成為微型的生產者，最大不同是與環境產生更有意義的連結。

互助團體「小村子mama team up」也關心推動食農校育，但是從好吃、好玩入手，還要讓媽媽們能拍出美美的照片上傳分享。「先有吸引人的課程活動設計，才可能帶進支持小農、全食物料理等硬知識，」小村子共同創辦人高雅雪說。

透過持續的親子共學，小村子的成員逐漸改變家庭的飲食習慣，包括自己動手做沒有食品添加物的麵包，在過年前和小孩一起做蘿蔔糕，更懂得節氣生活。

8. 要珍惜食物，不浪費

全世界有1/3的食物，還沒進入人們的胃，就在生產、收割、運送、消費的過程中被浪費了；台灣超市和量販店產生的廢棄食品，平均每個月約高達500公噸。

莊雅閔指出，對很多家庭來說，最大的剩食就在家中冰箱內，除了吃不完的食物外，未烹煮食用前就被丟棄的食材也是一大來源。「如果我們能夠有效運用食材保存術、了解如何完整利用食材，以及發揮一些烹調巧思，讓前一晚或隔餐菜色變成有新意的料理，冰箱裡就不易有剩食。」

為人父母懂得愛惜食物，就是孩子的最好榜樣。以「格外品」（市場規格以外）為例，只要是自然耕種、採收，就會有長得醜的農作物，但其實品質無虞，依然吃得到美味營養。如果能夠帶孩子去認識、品嚐，將會是很好的機會教育。

9. 環保減塑，吃出生活風格

在日常生活中自備餐具和購物袋、重複使用食物包材、減少使用塑膠袋／杯／吸管等等，也代表一種帥又酷的生活風格，更是親子食育中不可缺少的一環。

根據近年國際淨灘的垃圾統計，免洗餐具、塑膠垃圾是海洋垃圾的兩大頭號殺手。如果家庭能夠提高自「煮」能力、減少外食機會，自然就能減少製造塑膠垃圾。即使不得不外食，也可以選擇使用環保餐具的店家，或自備食物袋、保鮮盒、鍋具等去外帶餐點，包括帶著自己的環保杯去購買咖啡飲料。

很多孩子每天習慣喝一杯手搖飲料，馬上就產生一個塑膠杯加上一根塑膠吸管的垃圾，有沒有辦法改變？爸媽帶孩子去淨灘，或許是個不錯的方式。看到海邊撿到的塑膠垃圾愈來愈碎片化，將會更警覺到環境的危機。

10. 從產地到餐桌，學會惜福感恩

「現在的孩子不管體力、耐力或環境適應力，都顯得愈來愈弱，」經常辦體驗活動的陳惠雯有感而發。曾有大學女生參加插秧體驗，一腳踩進田裡就站著不動，接著開始大哭，因為覺得泥巴「好髒」。

父母帶孩子到產地進行農事體驗，譬如1月拔蘿蔔、3月麥田音樂會、6月灣寶西瓜節……，親自去看看蘿蔔、麥子、西瓜等農作物長什麼樣子，並動手做看看，就會對食物與土地有更深刻的感受。

有位媽媽分享：「以前每天追著小孩吃飯，但小孩體會種稻收割的辛苦後，居然乖乖坐在餐桌前把飯吃得乾乾淨淨。」透過親身體驗，了解農夫用心耕種食物的辛苦，就會更珍惜食物，看見的不只是價格，而是價值。

一日三餐，就有三次飲食教育的機會。樊欣佩強調，飲食革命就是改變，本來不會就去學，慢慢學就會找到方法，前提是「你覺得這件事很重要，就會願意去改變。」

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味覺教育，有助提升語言及行為表現

法國曾執行一項專案計畫，對8～10歲兒童進行味覺教育，包括在教室、學校餐廳和家庭等三個實驗場域內進行，各有200多位學童參加，並分別於課程實施前、剛實施結束及結束後9個月，評估相關的飲食偏好與飲食行為。

研究結果發現，味覺教育可以有效減輕兒童的恐新症（Neophobia，指恐懼新事物的心態），幫助孩子更客觀表達食物的味道，並有更豐富的詞彙表達力，除了好吃或難吃外，增加食物外觀、氣味、口感、味道等描述詞彙。

值得注意的是，味覺教育雖有助於提升孩子的語言和行為表現力，但只能在課程結束後維持數個月，因此仍必須由家庭接手，持續這方面的教育責任。