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美網／直落二拍下小威 安德里斯庫奪女單冠軍

2019-09-08 06:44聯合新聞網 綜合報導

安德里斯庫奪得美網女單冠軍，露出不可置信的表情。 法新社
安德里斯庫奪得美網女單冠軍，露出不可置信的表情。 法新社
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加拿大19歲新星安德里斯庫（Bianca Andreescu）台北時間8日清晨與美國的小威廉絲（Serena Williams）爭奪美網女單冠軍，安德里斯庫展現強勢球風，以6:3、7:5直落二拍下小威，拿下首座大賽獎盃。

安德里斯庫在美網的前一站闖進加拿大網賽決賽，在小威廉絲只打4局就傷退情況下封后，今天再度與23冠天后狹路相逢，打出一場精彩好球。

19歲的安德里斯庫是羅馬尼亞裔加拿大籍，雙親都是羅馬尼亞人，2016年在偶像也是同鄉的球后哈蕾普（Simona Halep）建議下轉職業。

安德里斯庫奪冠後親吻球場。 法新社
安德里斯庫奪冠後親吻球場。 法新社
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小威廉絲屈居美網亞軍。 法新社
小威廉絲屈居美網亞軍。 法新社
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我打死妳。（設計對白） 美聯社
我打死妳。（設計對白） 美聯社
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【中央社紐約7日綜合外電報導】

加拿大新秀安德里斯庫今天在美網公開賽女單決賽，以6-3和7-5爆冷擊敗23度在大滿貫賽封后的美國名將小威廉絲，成為繼莎拉波娃2006年美網封后以來的最年輕大滿貫賽封后選手。

年僅19歲的安德里斯庫今天奪冠，讓37歲的小威廉絲連續第4度在大滿貫賽決賽敗北，無緣追平24座大滿貫賽冠軍紀錄。這也是小威接連2年在美網女單決賽中箭落馬，她先前曾於2018年向日本新秀大坂直美俯首稱臣。

名列大會第15種子的安德里斯庫是首度闖進大滿貫賽決賽，第8種子小威則是第33次出戰大滿貫賽決賽。

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