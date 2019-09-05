美網／貝雷帝尼挺進4強 義大利42年來頭一人

2019-09-05 13:26 中央社 紐約4日綜合外電報導



貝雷蒂尼今天成為42年來首位挺進美國網球公開賽4強的義大利男網選手。 美聯社 分享 facebook

貝雷蒂尼今天成為42年來首位挺進美國網球公開賽4強的義大利男網選手，接下來將迎戰尋求個人第19座大滿貫金盃、本屆美網奪冠大熱門的納達爾。

大會第24種子貝雷帝尼（Matteo Berrettini）用3小時57分，以3比6、6比3、6比2、3比6及7比6（7比5）擊敗第13種子、法國好手孟菲斯（Frenchman GaelMonfils），是繼1977年的巴拉薩堤（Corrado Barazzutti）後，再度有義大利男子選手挺進4強。

他4強賽將迎戰3度在美網封王的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），爭奪8日在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）決賽的門票。

23歲的貝雷蒂尼是繼巴拉薩堤、1976年法國網球公開賽冠軍培那塔（Adriano Panatta），以及切奇納托（Marco Cecchinato）之後，第4位成功挺進大滿貫賽男單4強的義大利選手。

貝雷蒂尼今天在最後一盤丟掉5比2領先優勢和4個賽點，最後靠關鍵搶七局驚險打敗孟菲斯。他說：「我真的很開心，不知道要說什麼。」

他說：「我現在不記得任何一分，只記得賽末點。」

「也記得（5比3賽末點的）雙發失誤，我得老實說，真是場好比賽，我想跟孟菲斯說聲恭喜。」

「我一邊打一邊想著，這是我看過最棒的比賽之一。我在球場廝殺，但也在欣賞比賽。」