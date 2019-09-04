美網╱頂住壓力擊敗孔塔 史維托莉娜首闖4強

2019-09-04 12:45 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



8強排序最高的第5種子史維托莉娜，拿下生涯首張美網4強門票，這次將力拚生涯首座大滿貫冠軍。 特約記者許振輝╱攝影 分享 facebook

美網女單4輪過後種子掉滿地，8強排序最高的第5種子史維托莉娜（Elina Svitolina），3日在中央球場以6：4、6：4擊敗第16種子孔塔（Johanna Konta），24歲的烏克蘭美女拿下生涯首張美網4強門票，這次將力拚生涯首座大滿貫冠軍。

史維托莉娜在2017年拿下5座冠軍（包括該年的台灣公開賽），該年爬到生涯最高的世界排名第3，翌年拿下WTA年終賽冠軍，不過她直到今年溫網才首度闖進大滿貫賽4強，她輸給該屆冠軍哈蕾普（Simona Halep）。

接連2場大賽都闖進4強，史維托莉娜這次在美網表現穩健，5場比賽都是直落2贏球，她擊敗了大威廉絲（Venus Williams）和基絲（Madison Keys）等地主好手。在8強賽中，史維托莉娜再度完勝孔塔，生涯對戰成績來到5勝0敗，並粉碎了「英國一姐」成為現役第6位女子選手、在四大賽都闖進4強的美夢。

史維托莉娜賽後表示：「這場比賽非常難打，孔塔和我保持很高的水準，我在自己的發球局得分也很不容易，很高興自己頂住壓力拿下勝利。」

法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils），這場比賽也在場邊為女朋友史維托莉娜加油，男單第13種子的孟非斯4日將對戰第24種子義大利貝雷帝尼（Matteo Berrettini），爭取4強門票。