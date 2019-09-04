美網／梅德維夫拍落瓦文卡 首闖大滿貫賽4強

2019-09-04 12:12 中央社 紐約3日綜合外電報導



俄羅斯男網好手梅德維夫生涯首闖大滿貫賽4強。 特約記者許振輝╱攝影 分享 facebook

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俄羅斯男網好手梅德維夫擺脫腿部傷勢困擾，今天在美國公開賽拍落3度大賽冠軍得主瓦文卡，首度闖進大滿貫賽4強。

大會第5種子梅德維夫（Daniil Medvedev）鏖戰4盤，終場以7：6（8：6）、6：3、3：6、6：1淘汰瑞士選手瓦文卡（Stan Wawrinka），6日比賽將對陣拍落費德勒的第78種子的保加利亞選手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）。

梅德維夫說：「這場比賽感覺超怪的，但我真的很開心能首度晉級4強賽。」

梅德維夫比賽時左腿四頭肌痠痛，首盤一度考慮退賽。他說：「賽前我覺得一切都很完美，但我可能在第一盤拉傷四頭肌，真的很痛，以為無法打完比賽了。」

梅德維夫請求傷停治療，在四頭肌部位綁上繃帶並吃了止痛藥。他說：「第4盤，止痛藥開始發揮療效，我可以更靈活地移動。我當然希望可以準備好打4強賽。」

23歲的梅德維夫成為自塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）2010年以來，打進美網4強的最年輕選手，也是自尤茲尼（Mikhail Youzhny）2010年美網以來，首位闖進大滿貫賽4強的俄羅斯選手。

梅德維夫今天走進艾許球場（Arthur AsheStadium）球場時，現場觀眾噓聲此起彼落，但他最後咬緊牙根拍落瓦文卡，打了一場扣人心弦的4盤大戰後，觀眾對他報以掌聲。

在場上受訪被問到會怎麼形容他與紐約觀眾的關係時，梅迪維夫說：「一是興奮，再來是爭議。因為我之前的行為是不良示範。」

他指的是8月30日對上西班牙選手羅培茲（Feliciano Lopez）的第3輪比賽中，他憤怒地從球童手中搶走毛巾，還對觀眾比中指，之後挨罰9000美元（約新台幣28萬元）。

他說：「有很多民眾支持我，但還是有很多民眾不喜歡我。我只能說，我想做我自己。我要跟大家說，對不起、謝謝。」