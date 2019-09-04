親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
籃球
NBA
美網
林書豪專區
綜合
路跑

週刊爆郭台銘幕僚劉宥彤「一句話得罪曾馨瑩」 慘被放假2周

中國公司債違約連環爆 金額恐創歷史新高

運動筆記【賽事】Firefox 追擊網路三高 公益路跑獻愛心【運動傷害退散】跑後你也下背痛嗎？想了解原因，你可以靠近一點
健行筆記在魔幻時刻走向山以緩步復健慢行烏來
NBA焦點球員- Tomas Satoransky (9月3日)焦點球員- 八村壘 (9月3日)

美網／梅德維夫拍落瓦文卡 首闖大滿貫賽4強

2019-09-04 12:12中央社 紐約3日綜合外電報導

俄羅斯男網好手梅德維夫生涯首闖大滿貫賽4強。 特約記者許振輝╱攝影
俄羅斯男網好手梅德維夫生涯首闖大滿貫賽4強。 特約記者許振輝╱攝影
分享

分享

羅斯男網好手梅德維夫擺脫腿部傷勢困擾，今天在美國公開賽拍落3度大賽冠軍得主瓦文卡，首度闖進大滿貫賽4強。

大會第5種子梅德維夫（Daniil Medvedev）鏖戰4盤，終場以7：6（8：6）、6：3、3：6、6：1淘汰瑞士選手瓦文卡（Stan Wawrinka），6日比賽將對陣拍落費德勒的第78種子的保加利亞選手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）。

梅德維夫說：「這場比賽感覺超怪的，但我真的很開心能首度晉級4強賽。」

梅德維夫比賽時左腿四頭肌痠痛，首盤一度考慮退賽。他說：「賽前我覺得一切都很完美，但我可能在第一盤拉傷四頭肌，真的很痛，以為無法打完比賽了。」

梅德維夫請求傷停治療，在四頭肌部位綁上繃帶並吃了止痛藥。他說：「第4盤，止痛藥開始發揮療效，我可以更靈活地移動。我當然希望可以準備好打4強賽。」

23歲的梅德維夫成為自塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）2010年以來，打進美網4強的最年輕選手，也是自尤茲尼（Mikhail Youzhny）2010年美網以來，首位闖進大滿貫賽4強的俄羅斯選手。

梅德維夫今天走進艾許球場（Arthur AsheStadium）球場時，現場觀眾噓聲此起彼落，但他最後咬緊牙根拍落瓦文卡，打了一場扣人心弦的4盤大戰後，觀眾對他報以掌聲。

在場上受訪被問到會怎麼形容他與紐約觀眾的關係時，梅迪維夫說：「一是興奮，再來是爭議。因為我之前的行為是不良示範。」

他指的是8月30日對上西班牙選手羅培茲（Feliciano Lopez）的第3輪比賽中，他憤怒地從球童手中搶走毛巾，還對觀眾比中指，之後挨罰9000美元（約新台幣28萬元）。

他說：「有很多民眾支持我，但還是有很多民眾不喜歡我。我只能說，我想做我自己。我要跟大家說，對不起、謝謝。」

美網瓦林卡羅斯
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

美網／五盤大戰遭逆轉 費德勒無緣4強

2019-09-04 11:56

美網／只讓王薔拿1局 小威花44分鐘迎百勝晉4強

2019-09-04 08:32

美網╱頂住壓力擊敗孔塔 史維托莉娜首闖4強

2019-09-04 12:45

美網／謝淑薇女雙16強止步 詹家姊妹混雙4強內戰

2019-09-03 23:59

美網／貝雷蒂尼闖男單8強 義大利史上第2人

2019-09-03 14:32

美網／大坂直美送暖高芙 費德勒讚：網壇的勝利

2019-09-03 13:52

美網／詹家姊妹混雙各自搶勝 4強正面對決

2019-09-03 12:01

美網／偶像老虎場邊支持 納達爾抵8強

2019-09-03 10:47

美網／才拿年終賽門票 謝淑薇女雙爆冷出局

2019-09-03 10:05

美網／王薔就像納達爾 教頭：打小威有機會

2019-09-03 08:55

美網／失球后又連霸夢碎 大坂：傷心但學到很多

2019-09-03 07:50

美網╱拍下球后大坂直美 班希琪晉級女單8強

2019-09-03 05:45

美網╱球拍當槍瞄準線審 麥克布萊恩遭罰款

2019-09-02 16:16

美網／約克維奇避談肩傷 退賽瓦文卡嘆可惜

2019-09-02 14:09
看更多

熱門文章

世籃賽／土耳其關鍵4罰落空 美國險勝臉色凝重

2019-09-03 23:09

世籃賽／巴西教頭動腦半年 派39歲老將擋字母哥

2019-09-04 07:48

中職／大王成績落差太大 值得國內球員警惕　

2019-09-04 07:00

世籃賽／八村壘21分難回天 日本2連敗晉級渺茫

2019-09-03 18:35

世籃賽／賀史柯拉寫紀錄 吉諾布里：謝謝你隊長

2019-09-03 17:03

陳偉殷曲球威力強 8月底回穩：「這才是我！」

2019-09-04 07:00

MLB／海盜升上王維中 碰面陳偉殷但均未上場

2019-09-04 10:40

NBA／里拉德11日旋風訪台 揪熊仔、國蛋尬饒舌

2019-09-03 16:27

NBA／八村壘得巫師厚愛 老闆推特稱讚

2019-09-03 17:20

U18世青賽／提前5局宰南非 中華隔3屆重返複賽

2019-09-03 21:32

2019世界盃籃球賽 預賽最新賽程與戰績表

2019-09-03 22:50

U18世青賽／南非實力有落差 中華提前5局15:0大勝

2019-09-03 20:17

NBA／湖人簽魔獸 記者爆料：因AD不想打中鋒

2019-09-04 10:09

世籃賽╱日本2連敗 八村壘：輸在籃板與防守

2019-09-04 00:02

NBA／BIG3聯賽奪MVP 38歲強森：還想打NBA

2019-09-03 15:08

世籃賽／施羅德下半場失準 德國爆冷遭淘汰

2019-09-04 11:52

美網／五盤大戰遭逆轉 費德勒無緣4強

2019-09-04 11:56

世籃賽／泰托姆傷左腳踝 自評狀況不嚴重

2019-09-04 09:12

NBA／美15歲網球小將高芙超成熟 柯爾也給讚

2019-09-03 15:08

美網／大坂直美送暖高芙 費德勒讚：網壇的勝利

2019-09-03 13:52

加料球vs.三分球 MLB今年比NBA更好看？

2019-09-04 07:00

中職／胡金龍5支5超級秀 第2支再見轟擊垮獅隊

2019-09-03 22:04

日職／墊底火腿四番換人求變 王柏融未先發

2019-09-03 16:42

日職／再戰西武拚第3勝 張奕牢記被連3轟教訓

2019-09-03 17:03

U18世青賽／中華隔3屆再闖6強 另一組戰況膠著

2019-09-03 23:51

MLB／韋蘭德越老越強 小熊後悔當初沒攔胡

2019-09-04 10:15

全國登山日22縣市串連 逾兩百活動9月9日開跑

2019-09-03 15:59

中職／胡金龍單場5安：剛好打到沒人的地方

2019-09-03 23:50

日職／王柏融完全休兵 火腿本季第2次7連敗

2019-09-03 21:12

MLB／揹運動家球袋進海盜球場 王維中分享心情

2019-09-04 10:52

美網／只讓王薔拿1局 小威花44分鐘迎百勝晉4強

2019-09-04 08:32

日職／陽岱鋼代打二壘打 巨人不敵中日吞3連敗

2019-09-03 20:41

U18世青賽／「挑眉哥」羅暐捷 打擊率全隊最高

2019-09-03 23:35

羽球／王子維興奮當地主 帶各國球星逛街快閃

2019-09-03 21:01

台北羽賽／王齊麟傷腰 混雙首輪遭頭號種子逆轉

2019-09-03 17:42

美網／貝雷蒂尼闖男單8強 義大利史上第2人

2019-09-03 14:32

台北羽賽／退去年冠軍 李洋、楊景惇混雙過頭關

2019-09-03 16:42

MLB／今日戰績表 道奇7轟擊垮洛磯奪下90勝

2019-09-03 14:49

MLB／治癒腿傷提前歸隊 卡諾：我真的很努力

2019-09-04 09:13

MLB／大都會領先6分不夠 國民9下灌7分大逆轉

2019-09-04 12:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top