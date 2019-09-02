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美網╱球拍當槍瞄準線審 麥克布萊恩遭罰款

2019-09-02 16:16世界日報 體育新聞組╱綜合報導

作勢對線審舉槍，麥克布萊恩遭罰1萬美元。 截圖自畫面
作勢對線審舉槍，麥克布萊恩遭罰1萬美元。 截圖自畫面
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美國男雙球星麥克布萊恩（Mike Bryan），1日在比賽中把球拍當作槍枝瞄準場邊的裁判，被賽會罰罰鍰1萬美元。

1日男雙第2輪比賽，麥克和雙胞胎弟弟鮑伯（Bob Bryan）以4：6、7：5、6：3後來居上，擊敗巴耶納（Roberto Carballes Baena）和德爾波尼斯（Federico Delbonis）的西班牙和阿根廷組合，拿下男雙16強門票。

在次盤6：5領先時，對方打出一球底線高吊球，被裁判示意為界內球，布萊恩兄弟提出挑戰，鷹眼重播顯示球出界，哥哥麥克對誤判相當不滿，把手中球拍裝作步槍瞄準場邊的線審，並用手指了線審和主審。

女主審阿爾維斯（Mariana Alves）隨即判了麥克一次違規，原因是違反運動員精神。麥克說：「告訴我作了什麼？」阿爾維斯回應：「你剛作了一個舉動，我不認為那是適當的行為。」

麥克在事件後發表聲明，麥克說：「如果我有造成任何冒犯的話，我對此道歉，我們贏了那一分，舉槍的動作只是好玩。不過鑑於近來的新聞和政治氛圍，我明白這樣的行為很敏感，我承諾以後不會再做這樣的事情了。」

布萊恩兄弟是網球史上最佳男子雙打組合，也是史上第二對男雙金滿貫得主。

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