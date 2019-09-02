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美網／小威直落2盤擊敗馬蒂奇 闖進女單8強

2019-09-02 07:03中央社 紐約1日綜合外電報導

小威廉絲晉級美國網球公開賽女單8強。 法新社
小威廉絲晉級美國網球公開賽女單8強。 法新社
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美國網球女將小威廉絲Serena Williams）今天以6比3、6比4直落2盤淘汰克羅埃西亞選手馬蒂奇（Petra Martic），成功晉級美國網球公開賽8強戰。

37歲的小威廉絲今天在紐約市艾許球場（ArthurAshe Stadium）共擊出38記致勝球，遠多於馬蒂奇的11記致勝球。

但小威廉絲並非贏得輕鬆，比賽第2盤期間，她不慎扭傷右腳踝而跌坐在地，因此喊出暫停接受治療，所幸沒有大礙得以回到場上繼續比賽。

尋求生涯第24座大滿貫賽金盃的小威廉絲，下一輪比賽對手是中國女將王薔，兩人將是首度對決。

小威廉絲Serena Williams

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