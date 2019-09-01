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美網／納達爾直落三勝鄭泫：沒面臨破發點很棒

2019-09-01 10:48中央社 紐約31日綜合外電報導

納達爾直落三擊敗南韓選手鄭泫，闖進美國網球公開賽男單16強。 美聯社
納達爾直落三擊敗南韓選手鄭泫，闖進美國網球公開賽男單16強。 美聯社
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充分休息且健康的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），今天以6比3、6比4、6比2擊敗南韓選手鄭泫，闖進美國網球公開賽男單16強。

33歲的納達爾6月拿下生涯第12座法國公開賽冠軍，今天在大滿貫賽美網以直落3擊敗世界排名170的鄭泫，輕鬆晉級。

納達爾說：「我今天未面臨破發點，這是很正面的事。」

3度獲得美網冠軍的納達爾表示，他寧願第2輪比賽能與澳洲選手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）一較高下，而不是靠對方傷退賽而晉級，來獲3天休息機會。

納達爾提到：「對我個人來說，從某種程度來看，我寧願打那場比賽，但從另一些角度來看，少打那場比賽確實省下不少精力。」

美網男單大會第2種子納達爾，先前在蒙特婁舉行的羅傑斯盃（Rogers Cup）奪冠後，就在辛辛那提網賽退賽，他專注於維持狀態，也注重修養身習。

納達爾說：「本季前3、4個月我打得很辛苦，但自巴塞隆納網賽起，情況有所好轉。」

傷勢不斷的網壇天王納達爾，去年美網因為膝蓋疼痛在4強被迫退賽，本季稍早也因為髖部關節受傷而掙扎。

納達爾說：「最重要的是，我很高興能走到這裡，我晉級第4輪了，那是最重要的。」

納達爾接下來將對上這次大會男單第23種子，曾在2014年奪得美網冠軍的克羅埃西亞選手希利奇（Marin　Cilic）。

納達爾美網
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