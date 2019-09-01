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美網／謝淑薇連續三年打進女雙第三輪

2019-09-01 03:41聯合新聞網 綜合報導

我國網球「一姊」謝淑薇。美聯社
我國網球「一姊」謝淑薇。美聯社
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台灣網球「一姐」謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃，台北時間1日凌晨在美網女雙以6：4、7：6（7：4）直落二擊敗波蘭的蕾妮特／史威雅蒂組合，連續第三年打進女雙第3輪。

波蘭捷克
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