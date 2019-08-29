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美網／普里斯科娃輕取對手 率先挺進女單第3輪

2019-08-29 03:18中央社 紐約28日綜合外電報導

捷克網球女將普里斯科娃率先晉級美國公開賽女單第3輪。 美聯社
捷克網球女將普里斯科娃率先晉級美國公開賽女單第3輪。 美聯社
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捷克網球女將普里斯科娃今天速戰速決，以直落兩盤輕取喬治亞對手博爾克瓦澤，率先晉級美國公開賽女單第3輪，繼續向重登世界球后寶座之路邁進。

普里斯科娃（Karolina Pliskova）2016年曾在這項大滿貫賽贏得亞軍，今年名列第3種子，她只花了66分鐘，就以6比1和6比4淘汰博爾克瓦澤（MariamBolkvadze）。

27歲的普里斯科娃曾登上世界排名第一，她在這次美國公開賽至少要打進8強賽，才有機會由贏得上屆美網冠軍的日本好手大坂直美手中重新搶得球后寶座。

美國公開賽美網

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