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美網／種子接連落馬 俄小將拍落前女單冠軍

2019-08-29 00:08聯合報 記者曾思儒／綜合外電報導

卡林絲卡雅拿到生涯第一場大滿貫會內勝利，向球迷揮手致意。 （法新社）
卡林絲卡雅拿到生涯第一場大滿貫會內勝利，向球迷揮手致意。 （法新社）
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兩年前迎接美網金盃，地主好手史蒂芬絲昨天在中央球場迎接首戰，曾經登頂的場地今年卻成傷心地，在球迷嘆息聲中以三比六、四比六敗給會外賽挺進的俄羅斯卡林絲卡雅，成第五位首戰就落馬的美網女單前冠軍。

今年美網女單共有八名前冠軍與會，二○○六年冠軍「漂亮寶貝」莎拉波娃、二○一一年冠軍史托瑟和一六年登頂的柯波兒首日出局，○四年冠軍庫茲妮佐娃昨天落馬，中央球場壓軸出賽的史蒂芬絲也意外加入行列。

這僅是卡林絲卡雅生涯第一場大滿貫會內勝利，就是拍下世界前十好手，年僅廿歲的她說：「這就是我為何練習，在大球場出戰大球員，我想這是每位球員夢寐以求的。」

卡林絲卡雅表示，很享受中央球場的氛圍，但也將全部注意力放在球賽，「我沒管別人太多，就是試著打出最佳表現」；世界排名第十的史蒂芬絲兩年前首度贏得大滿貫，之後連同今年美網，已有三場大滿貫「一輪遊」。

美網第二日男單大種子也接連爆冷，包括排第四種子的奧地利名將汀恩、列第八種子的希臘新星西西帕斯都是四盤落敗，排第十種子的西班牙好手巴提斯塔．艾格特也在五盤大戰遭淘汰。

握有兩座大滿貫的西班牙女將蒙奎露扎昨天也落馬，和西西帕斯都是連兩場大滿貫首戰出局。

西班牙俄羅斯希臘

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