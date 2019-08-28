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美網／西西帕斯再度一輪遊槓主審飆罵「怪咖」

2019-08-28 13:59聯合新聞網 綜合報導

西西帕斯大滿貫又爆冷，還槓上主審。 美聯社
西西帕斯大滿貫又爆冷，還槓上主審。 美聯社
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繼上次溫網首輪失利，第8種子的希臘新星西西帕斯Stefanos Tsitsipas）再度於首輪爆冷輸球，不敵俄羅斯小將盧布列夫（Andrey Rublev），連續兩個大滿貫無緣晉級第二輪，比賽當中甚至跟主審起口角，罵主審是「怪咖」。

西西帕斯連續兩個大滿貫表現都不理想，本屆美網第一輪比賽就出現多達81次非受迫性失誤，雖然與盧布列夫激戰4盤，費時近4小時力保晉級希望，最終仍以4:6、7:6（5）、6:7（7）、5:7敗下陣，可能比賽內容不如己意，才跟主審槓上。

第3盤，西西帕斯先是遭法籍主審Damien Dumusois警告違規接受場邊教練指導，第4盤2:3落後時不幸碰上抽筋，之後又一度因換頭帶被主審認為拖延比賽警告，連番刺激下，西西帕斯怒火一口氣爆發，直接暴怒說：「我就是要換頭帶，給我警告啊！我不知道你為什麼要針對我，可能因為你是法國人，一群怪咖。」

另外談到場邊指導一事，西西帕斯表示當時場邊坐著自己的老爸，也直言：「他一直抱怨，說我的團隊在我打球時一直說話，並不是那回事，我爸通常會說『加油』之類的話幫我提振士氣，而非直接指導我。」

西西帕斯承認自己非遷怒所有主審，但在採訪時坦言希望所有主審跟拉亞尼（Mohamed Lahyani）一樣，「我希望他們跟拉亞尼一樣，我相信他是最棒的，球員需要像他那樣的主審，他對每個人都很公平，我覺得有些人執法時會有依照個人偏好。」

西西帕斯Stefanos Tsitsipas美網

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