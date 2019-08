美網／西西帕斯再度一輪遊槓主審飆罵「怪咖」

西西帕斯大滿貫又爆冷,還槓上主審。 美聯社 分享 facebook

繼上次溫網首輪失利,第8種子的希臘新星西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)再度於首輪爆冷輸球,不敵俄羅斯小將盧布列夫(Andrey Rublev),連續兩個大滿貫無緣晉級第二輪,比賽當中甚至跟主審起口角,罵主審是「怪咖」。

西西帕斯連續兩個大滿貫表現都不理想,本屆美網第一輪比賽就出現多達81次非受迫性失誤,雖然與盧布列夫激戰4盤,費時近4小時力保晉級希望,最終仍以4:6、7:6(5)、6:7(7)、5:7敗下陣,可能比賽內容不如己意,才跟主審槓上。

第3盤,西西帕斯先是遭法籍主審Damien Dumusois警告違規接受場邊教練指導,第4盤2:3落後時不幸碰上抽筋,之後又一度因換頭帶被主審認為拖延比賽警告,連番刺激下,西西帕斯怒火一口氣爆發,直接暴怒說:「我就是要換頭帶,給我警告啊!我不知道你為什麼要針對我,可能因為你是法國人,一群怪咖。」

"You have something against me. You're French, probably. ... You're all weirdos."



