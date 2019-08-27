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美網／從未在此交手費德勒 納達爾：盼決賽碰頭

2019-08-27 17:55聯合新聞網 綜合報導

費德勒(左)與納達爾生涯交手40次，但在美網卻一次都沒有。 新華社、歐新社
費德勒(左)與納達爾生涯交手40次，但在美網卻一次都沒有。 新華社、歐新社
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納達爾（Rafael Nadal）跟費德勒（Roger Federer）可說一時瑜亮，多次在大滿貫交手，但就是從未在美網碰頭，納達爾接受《Eurosport》採訪時就透露很希望兩人能在冠軍舞台交手。

納達爾與費德勒兩人職業生涯交手40次，有趣的是卻從未在美網碰頭，他們兩人在大滿貫交手，法網包括今年計6次、溫網連同今年也有4次，澳網同樣有過4次，唯獨美網沒有。

納達爾受訪時直言：「有點可惜，但我們必須試著打進冠軍戰。我會盡力，相信他也會。」之後也補充：「美網帶給我很多動力，人們在這裡都很熱情，我在這比賽感覺很自在，在過去的幾年裡我都打得不錯，雖然感覺不差，但打美網還是不能掉以輕心。」

兩人近年最接近在美網交手的一次是2017年，但最終該屆費德勒在8強賽敗給阿根廷長人迪爾波卓（Juan Martin del Potro），仍無緣跟納達爾在4強碰頭。

本屆美網納達爾跟費德勒分屬不同半區，第3種子的費德勒則是跟上屆冠軍，也是剛在溫網登王座的約克維奇（Novak Djokovic）同個半區，若今年這個對戰組合要成真，費德勒是必要先過約克維奇這關。

阿根廷

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