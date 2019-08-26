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美網／3天王最難壟斷的大滿貫 約帥籤表最硬

2019-08-26 16:24台灣醒報 台北報導

美網即將開打，三天王抽籤完畢後，尋求衛冕的球王約帥籤運最糟，他應該會早早就撞上新...
美網即將開打，三天王抽籤完畢後，尋求衛冕的球王約帥籤運最糟，他應該會早早就撞上新生代近況最火的梅德維夫。 美聯社
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網壇關鍵賽事的美網即將登場，尋求衛冕冠軍的球王約克維奇帥籤運看來有點差，屬於四大分區中最硬的。

美網將於台灣時間27日打響，網壇三大天王的大滿貫冠軍數接近，本次也無一落下，全體參戰。以抽籤結果看來，球王約克維奇該區有著被點名「三天王之外、最有望奪魁者」的新生代好手梅德維夫，但約帥信心滿滿表示，會守住自己的美網冠軍，追上費德勒的大滿貫數。

三天王都參戰

根據《IOL網》報導，網壇4大滿貫賽事之一的美網將於27日登場，這也是今年最後一站大滿貫賽，由於約帥、納達爾及費德勒三天王大滿貫冠軍數差距越來越近，沒人缺席本次美網。

同時，美網本就是歷史上最難被三天王壟斷的賽事，現役選手有美網奪冠經驗的就高達7人（三天王、阿根廷之王迪爾波卓、墨瑞、希利奇、瓦文卡），雖然墨瑞、迪爾波卓都因傷勢問題缺賽，但加上傷癒復出的強將宋加、瓦文卡等人，預期會比三大公開賽還更精彩。

球王約帥籤運糟

談及抽籤結果，尋求衛冕的球王約克維奇反而籤運不佳，由於大會前四種子會打散分區，但近年來成績平平、但實力仍在的瓦文卡順位不高，新生代大師賽好手梅德維夫也因積分不算高，都是「實力大於順位」的選手，梅德維夫更被譽為三天王之外最有機會奪美網的選手，而這2人將與約帥在第一個分區碰頭。

對此，《ATP官網》報導，約帥表示不會太過擔心，相信首輪迎戰西班牙選手巴耶納只要拿出平常表現，就能把近期不敗紀錄推向14場，進入狀況後迎戰往後的每一輪都會更順。本次約帥若能衛冕美網，將是2008年的費爸以來，再有選手能連兩年拿下美網，這也暗示美網奪冠的競爭激烈度之高。

此外，第三區恰好是沒有三天王的一區，該區順位最高的是第四種子的汀恩，這位中生代好手被視為大滿貫賽最接近三天王的選手，不過壓制力不如三天王那麼有說服力，這區應該會是最鹿死誰手的一區，汀恩的競爭對手包含希臘小鮮肉西西帕斯、西班牙老將艾格特。

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