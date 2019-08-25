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美網╱ 練球一度不適 約帥：水泡不足以擔憂

2019-08-25 15:34世界日報 體育新聞組╱綜合報導

約克維奇練球時一度不適，記者會上表示只是水泡而已無大礙。 美聯社
約克維奇練球時一度不適，記者會上表示只是水泡而已無大礙。 美聯社
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美網26日正式開打，男單衛冕冠軍約克維奇（Novak Djokovic）24日和賽事14年亞軍錦織圭，在第二球場阿姆斯壯球場一同練球，約帥在一次追球中停了下來，抬起右腳用左腳單獨蹭了一下，脫下鞋襪讓訓練師檢查，結果並無大礙，約帥隨後在賽前記者會上說只是水泡而已。

約克維奇說：「就像大家都起過水泡一樣，對於即將要開打的美網，這點小事不足以造成擔憂。」

首日焦點賽事，在中央艾許球場除了有小威廉絲（Serena Williams）和莎拉波娃（Maria Sharapova）經典對決；男單方面，第3種子費德勒（Roger Federer）和頭號種子約克維奇也都在此出賽。

約克維奇首輪的對手是巴耶納（Roberto Carballes Baena），這名26歲的西班牙選手生涯最高排名是第72名，他過去在大滿貫賽的成績是2勝7敗，去年才開始征戰美網，在第2輪止步。

約克維奇近來大賽表現驚人，近5場大滿貫賽除了法網4強止步，其餘4場都拿下冠軍，生涯累積16座大滿貫，正以驚人的速度進逼納達爾（Rafael Nadal）的18冠和費天王的20冠。對於追逐費納，約帥一點也不退縮，「大滿貫是最重要的，所以在這些最重要的賽事中，我會努力打出最好的網球。」

許多人把約克維奇的成功歸因於他優異的接發能力，或是他在關鍵時刻強大的心理素質，例如上個月溫網的男單決賽，他從費爸手中救了2個賽末點。這也是約帥右腳狀態相當重要的原因，球王說：「場上移動是一切的基礎和最重要的事情，腳步讓你更加平衡，才能讓擊球有正確的速度和準確度。」

約克維奇也透露這要歸功於他強健的腳踝，以及從小從事滑雪運動的幫助。

美網小威廉絲

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