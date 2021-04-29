台鐵國營公司化盼3年內完成 王國材：福利待遇不會減少

台鐵太魯閣號事故後，交通部今於行政院會報告「台灣鐵路管理局改革方向」，交通部長王國材今表示，台鐵國營公司化的時程，他個人希望是在3年內完成。

王國材表示，針對台鐵的轉型，交通部現在就是朝國營公司來規劃，而過去交通部的營運單位裡面，事實上有相當多的經驗。至於現在員工比較擔心，在公務人員的部分，在過去的設計裡，可沿用公務人員的身份，5年內可選擇公司的規章來處理，所以包括相關的福利待遇都不會減少。

針對國營化的時程，王國材表示，他個人是希望在3年內，不過如果能加速就盡量加速。

至於現行規劃台鐵小站虧損及舊制退休金每年約59億元，將由政府負擔。王國材說，台鐵現行負債約2千億元，其中有676億元是舊制的退撫金，59億元中的48億元，事實上是在補退撫金，希望未來有一天把676億元打消掉；剩餘1400億元左右的借款，交通部希望，台鐵也要努力，包括在營收，還有服務，以及資產活化的部分做提升。

對於台鐵工會擔心公務人員資格問題，王國材表示，台鐵局轉為國營公司，同仁不會喪失公務人員資格。隨同業務轉調公司的公務人員，仍依原適用之有關法令規定，繼續任原職至離職或退休為止。另得以其意願於5年內選擇改依公司人事規章辦理，若想轉任也可以。

行政院政委兼發言人羅秉成則重申，台鐵改革的當下，其包袱不會由台鐵獨自承擔，政府會協助承擔，而在財務改革的部分，行政院團隊會全力支持。針對3年內的國營化目標，他指出，行政院長蘇貞昌期待，在各方面都要加速。

針對台鐵轉型，羅秉成也說，蘇貞昌已指示政委龔明鑫督導協調，而中間一定會遇到法制化的問題，針對該修該訂的法律條文，蘇貞昌也他負責督導協調。