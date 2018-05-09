萬人餐會、三節送禮 算賄選嗎？

最高檢察署檢察總長昨天舉行新卸任總長交接典禮，新任總長江惠民在致詞時提出六大改革方案。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

選舉將至，檢警調即將啟動查賄，卅元查賄標準爭議外，選舉查賄常見的執法標準爭議還包括大型餐會、三節送禮究竟是禮俗還是賄選？

檢察官說，近年偵查賄選案件，以現金買票、宴席或招待免費旅遊為主，但候選人辦大型餐會是否與賄選有關，常引發爭議。

新竹地檢署檢察長姜貴昌說，選舉期間，有參選人辦音樂會或邀藝人演出等活動，但若非提供給特定對象，圖利某人，也未對特定選民直接影響投票意願，很難認定是為賄選。例如沒有投票權的民眾，也能前往觀看活動，能否認定為賄選就有爭議。

新竹市議會民進黨團四年前曾檢舉國民黨團，在樹林頭夜市場地席開千桌舉辦歲末感恩活動，是「新型態賄選」。

檢方調查，市議員林耕仁坦承他辦一○三五桌餐會、每桌一千六百元，至少共支出一六五萬六千元，檢方認為會影響選民投票意願而起訴涉賄選。

不過，法院最後認定，舉辦「萬人餐會」者主觀上欠缺賄選犯意，並考量以我國目前的社會經濟狀況，一般人不致於因接受萬人餐會的餐點招待，影響、改變投票意願，判無罪確定。

台北地檢署指出，如廟會大型餐會時捐款、原住民殺豬宴客、送小米酒是否構成賄選，常引發爭議，要以實際數量、金額及日常作為綜合作判定。