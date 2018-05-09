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查賄檢察官：30元標準恐不符潮流

2018-05-09 00:18聯合報 記者張宏業林孟潔陳俊智白錫鏗林伯驊黃宣翰／連線報導

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新任檢察總長江惠民昨天指出，將對行之有年的新台幣卅元上限查賄標準檢討，負責查賄的檢察官多認為，卅元查賄標準曾引發爭議，卅元標準只具參考意義，但恐已不符潮流。

當初法務部與最高檢察署訂定文宣品以卅元為上限的查賄啟動標準，高雄縣前立法委員蕭金蘭即因被檢舉送選民驗鈔筆價值超過卅元，蕭和她的助選員等人被起訴涉賄選，最高法院最後判無罪確定。

檢方指出，此案關鍵在於驗鈔筆究竟要以市價或以進價論究，檢方以在市場上購得六十元至兩百元間的驗鈔筆，認定價格超過卅元起訴，但法院傳喚製造商作證並檢視訂單、發票等證物，認定蕭金蘭等人所購入的驗鈔筆價格為十七點五元，不構成賄選。

不過，高雄地檢署十一年前偵辦某立委候選人的支持者，以每盒廿四點七六元的價格買洗衣粉，尚未在造勢場合發送就遭查獲，雖購買成本價格不到卅元，但法院認定市價七十九元，仍為足以動搖選民投票意向之商品。

多數基層檢察官認為，若每起查賄案件都以卅元標準來衡量，未免太過死板，如果候選人請朋友去吃一碗四十元的滷肉飯，吃完後拜託這位朋友惠賜一票，這樣構得成賄選嗎？

基層檢察官表示，選舉最常出現的就是某候選人拿著敵營文宣品檢舉賄選，內容五花八門，包括手電筒、水壺、電話卡等，有些東西成本價值雖超過卅元，但一般人幾乎不可能因卅元價格就被收買。

部分檢察官認為，依目前起訴、審理的賄選案件，買票行情受競選的職位、選民人數及選區激烈程度影響，一票至少三百、五百元起跳，卅元的標準太過嚴苛、僵化，應調整以貼近時代經濟變化。

賄選滷肉飯江惠民檢察總長
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