新檢察總長 3把火對準九合一賄選

2018-05-09 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北報導



新、卸任檢察總長昨天交接，法務部長邱太三（左）對新總長江惠民（右）提出「年底選舉查察的公正性」等三大期許。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

最高檢察署昨天舉行新、卸任檢察總長交接典禮，在法務部長邱太三監交下，顏大和將檢察總長官防交給新任的江惠民；江惠民表示，將致力於維護檢察官獨立與中立性，並客觀中立查察賄選，讓檢察官成為社會公益代表人的角色。

邱太三致詞時對江惠民提出三大期勉，包括徹底落實偵查不公開原則，落實檢察官團隊辦案並加強辦案精緻化，另提醒江惠民要確實督導年底九合一選舉查察，避免檢察官被有心人士利用。

江惠民則提出上任後檢察體系未來重點工作目標，希望帶領全國檢察官獨立、中立辦案，落實程序正義及人權意識，也會致力統一法律見解、偵查步驟一致性，不要讓民眾覺得檢察官辦案初一、十五不一樣，另要求檢察官面對冤錯案時，勇於面對並予以平反。

對即將到來的選舉查察，江惠民表示，將要求檢察官積極查察賄選，辦案客觀中立，且須謹慎小心，以精緻偵查、團隊辦案等方式，透過團隊討論、甚至扮演假想敵等模式，由有經驗的主任檢察官帶隊團體辦案，並有確信案件會被法院判有罪時再出手、起訴，以免流於濫訴而招惹民怨。

江惠民還指出，他預計在一個月內拜訪全國各高分檢署檢察長，掌握年底選舉查賄的準備進度，並拜訪基層地檢署，掌握近年來所發生賄選案件的態樣，有無出現賄選新手法，強化與司法警察單位的聯繫，讓查賄行動提早熱身。

江惠民此言一出，等於要求各地檢署立即對年底查賄上緊螺絲，有檢察長在交接典禮過後便向他報告，已經針對年底選舉查察開始跑分局了。

對於日前有官員接受業者招待喝花酒、卻因被法院認定無對價關係而判無罪，邱太三也表示，貪汙罪的對價關係明確化，法院見解存有爭議空間，法務部已蒐集一百多件相關案例獲判無罪，他並當著在場觀禮的最高法院院長鄭玉山的面說，如果最高法院認定貪汙罪的對價關係須明確化，法務部將研議修法，蒐集資料，增訂官員喝花酒等另類違法態樣。

江惠民則指出，未來檢察官將採取團隊辦案模式，透過團隊成員扮演反對角色進行無罪可能性的分析，如果團隊討論的結論是起訴案件未必被判有罪，檢察官應勇於撤回上訴案，過去案子沒把握就讓法官去判判看的模式及思維，應該不再重演。