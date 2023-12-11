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亞錦賽／2.2萬人散場 北捷24分鐘順利疏運

聯合報／ 記者鍾維軒洪子凱／台北報導
亞錦賽結束後，人潮湧入國父紀念館站內。記者洪子凱／攝影
亞錦賽結束後，人潮湧入國父紀念館站內。記者洪子凱／攝影

亞錦賽台、日冠軍戰昨晚在台北大巨蛋開打，開放2.2萬人觀賽，交通疏運如臨大敵，比賽晚間8時52分結束，球迷湧入捷運國父紀念館站，台北捷運公司表示，約晚間9時16分就疏運完成，花24分鐘紓解散場人潮，過程順暢。

旅客於球賽結束後陸續進入車站，透過現場標示及人員引導，加強站內分流及月台分散兩端候車，並採取列車加密班距因應，北捷最後未啟動月台、閘門、出入口三級人潮管制措施。

北捷表示，比賽結束前已準備好8輛空列車，結束後24分鐘內完成疏運，北捷自行研發的NTDS（捷運路網及列車動態顯示系統），在疏運過程中發揮極大效能，幫助行控中心掌控列車沿途載客擁擠程度、提供是否加發列車決策數據，並配合進、離場時間加強疏運，板南線最短班距約為2.5至3分鐘。

因應大巨蛋首場國際賽事，北捷也在國父紀念館站出口5連通區設置320吋巨型大螢幕，顯示全路網列車動態，旅客搭車前可先了解路網資訊及人潮狀況。

冠軍賽門票昨凌晨零時開放搶票，2.2萬席座位瞬間秒殺，現場不少民眾是透過網路或朋友讓票，但記者實際觀察大多都是原價轉讓，警方也提醒民眾不要購買黃牛票券，若有發現可向主辦單位或警方檢舉。

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