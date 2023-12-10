亞錦賽／中華隊投手6戰僅失5分 周宗志：未來不可限量
亞洲棒球錦標賽中華隊投手群6戰僅失5分，投手教練周宗志直言這批年輕投手若能再精進控球及決勝球，讓心理層面更強大，未來不可限量。
亞洲棒球錦標賽中華隊投手群表現亮眼，預賽依序對上韓國、巴勒斯坦、香港，超級循環賽與日本、菲律賓隊交手，今天冠軍戰再與日本隊交手，投手群6場比賽僅失5分。
周宗志肯定這批投手群表現，也提到很多球員從青棒時期就曾看過，徐若熙進到職棒後進步很多，未來性非常棒，林詔恩雖然球速不是很快，但國際賽也可以展現很好壓制能力。
周宗志特別提到，林詔恩和伍祐城也都有打中職賽事，現在是季後時間，明顯感受到他們身體都在疲勞狀態，特別是林詔恩，但他2次登板都展現調適能力，讓表現不至於落差過大，在年輕投手中很少見。
周宗志也提到孫易磊這一年進步很大，明年展開日職球季後，如果決勝球可以練得更棒，無論未來在職棒，還是國際一級賽事都會有不錯發展。
周宗志肯定年輕投手的成長，認為現在投手群的觀念都在改變，有基本速度，如果加上不錯控球及決勝球，投球表現落差不會太大，如果有辦法在心理層面更強大的話，這批投手未來不可限量。
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