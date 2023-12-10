快訊

亞錦賽／一聽安慰再也忍不住淚水 陳聖平纏鬥吞K：讓球隊失望了

徐若瑄離婚...家長離異1事要說明白 心理師：小孩如有4大特徵要留意

亞錦賽／放眼下次國際賽要更好 徐若熙藍圖中已有12強

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
亞洲棒球錦標賽冠軍戰，中華隊先發投手徐若熙（中）5局丟掉1分吞下敗投。記者余承翰／攝影
亞洲棒球錦標賽冠軍戰，中華隊先發投手徐若熙（中）5局丟掉1分吞下敗投。記者余承翰／攝影

生涯首次穿上國家隊球衣，徐若熙留下精采的註記，繼開幕戰的好投之後，今天再於冠軍賽繳出5局失1分（無責失），無緣在亞錦賽留下冠軍，他坦言有點可惜，但過了就過了，下一步放眼明年季賽和世界12強棒球賽。

徐若熙投5局共用74球，被敲4安打、失1分（無責失），第4局接球後扶腰，最後2局在疑似不適的狀況下完成投球，帶著0：1落後退場，中華隊最終還是無法突破日本隊的投球。

今天負責冠軍賽先發，徐若熙表示，告訴自己照平常心去做，「以前是怎樣，今天就是怎樣，不用特別想做什麼。」此役球速頻在155公里跑，但他說：「球速已經不是重點，主要是投球內容，球丟得再快對手還是打得到。」他也釋疑扶腰的動作，確實是在接球落地時有點拉到，「但我覺得沒有影響到我的投球。」

生涯首度披上中華隊的藍白戰袍，無緣留下冠軍，徐若熙不諱言可惜，「希望下次國際賽可以更好。」但迅速打起精神，「這次已經過了，再來就明年賽季、還有12強賽。」

他也評價此行最大收穫，「不管成績怎樣，上了場，就要怎麼想辦法比人家更好，心態上不能和一軍在丟時有落差，要保持平常心去面對。」

亞錦賽成棒

延伸閱讀

亞錦賽／又是0:1…中華隊遭封鎖全場衛冕失利 日本奪第20冠

Live／徐若熙好投、打線卻不給力 中華0:1再敗給日本無緣連霸

亞錦賽／徐若熙8K全讓日本揮空 葉總兩場都在點出異同

亞錦賽／徐若熙5局無責失、飆8K 中華隊打線0分支援

相關新聞

亞錦賽／又是0:1…中華隊遭封鎖全場衛冕失利 日本奪第20冠

徐若熙把關亞洲棒球錦標賽冠軍賽，又繳出一場壓制性好投，但中華隊打線也遭到日本隊封鎖，複製複賽交手的比分，以0：1落敗，台...

亞錦賽／一聽安慰再也忍不住淚水 陳聖平纏鬥吞K：讓球隊失望了

中華隊今天以0：1不敵日本隊，陳聖平在9局上、兩出局代打，纏鬥多球，最終遭到再見三振，比賽結束瞬間就淚紅雙眼，直言自己讓...

亞錦賽／徐若熙5局無責失、飆8K 中華隊打線0分支援

亞洲棒球錦標賽台日爭冠，中華隊先發投手徐若熙投5局失1分（無責失），最後2局在疑似不適的狀況下完成投球，帶著0：1落後退...

亞錦賽／中日爭冠吸本屆最高21013人進場 破首屆紀錄

亞洲棒球錦標賽今晚由中華隊與日本隊爭冠，吸引21013人進場，寫下台北大巨蛋進場人數新高，也超越了首屆亞錦賽冠場戰的1萬...

亞錦賽／徐若熙8K全讓日本揮空 葉總兩場都在點出異同

「龍之子」徐若熙在本屆亞洲棒球錦標賽再次登板，味全龍隊總教練葉君璋沒有缺席，坐在本壘後方親自觀察子弟兵表現，也透露老闆十...

亞錦賽／放眼下次國際賽要更好 徐若熙藍圖中已有12強

生涯首次穿上國家隊球衣，徐若熙留下精采的註記，繼開幕戰的好投之後，今天再於冠軍賽繳出5局失1分（無責失），無緣在亞錦賽留...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。