亞錦賽／放眼下次國際賽要更好 徐若熙藍圖中已有12強

生涯首次穿上國家隊球衣，徐若熙留下精采的註記，繼開幕戰的好投之後，今天再於冠軍賽繳出5局失1分（無責失），無緣在亞錦賽留下冠軍，他坦言有點可惜，但過了就過了，下一步放眼明年季賽和世界12強棒球賽。

徐若熙投5局共用74球，被敲4安打、失1分（無責失），第4局接球後扶腰，最後2局在疑似不適的狀況下完成投球，帶著0：1落後退場，中華隊最終還是無法突破日本隊的投球。

今天負責冠軍賽先發，徐若熙表示，告訴自己照平常心去做，「以前是怎樣，今天就是怎樣，不用特別想做什麼。」此役球速頻在155公里跑，但他說：「球速已經不是重點，主要是投球內容，球丟得再快對手還是打得到。」他也釋疑扶腰的動作，確實是在接球落地時有點拉到，「但我覺得沒有影響到我的投球。」

生涯首度披上中華隊的藍白戰袍，無緣留下冠軍，徐若熙不諱言可惜，「希望下次國際賽可以更好。」但迅速打起精神，「這次已經過了，再來就明年賽季、還有12強賽。」

他也評價此行最大收穫，「不管成績怎樣，上了場，就要怎麼想辦法比人家更好，心態上不能和一軍在丟時有落差，要保持平常心去面對。」