亞錦賽／19歲捕手宋嘉翔亞錦賽更成長 看見日本打擊優勢
亞洲棒球錦標賽中華隊此次2名主戰捕手平均年紀20歲，19歲宋嘉翔對日韓比賽都先發蹲捕收穫多，也提到日本隊矢野幸耶是打擊方面的學習對象，國際賽開眼界，各方面都成長。
中華隊此次2名主戰捕手，宋嘉翔19歲、林辰勳21歲，十分年輕，開賽前外界擔心年輕捕手可能經驗不足，但教練團很有信心，認為兩人從三級棒球階段就有許多國際大賽經驗，加上進入職棒後磨練，能力上不會比較差。
宋嘉翔此次開幕戰對韓國、超級循環賽複賽對日本，冠軍戰對日本比賽都是先發捕手。他表示，收穫很多，但也知道還有很多不足的地方。他點名日本隊開路先鋒矢野幸耶，身材雖然不突出，身高171公分，但能打出很扎實的安打，是打擊方面可以學習的對象。
面對這屆亞錦賽日本隊，宋嘉翔提到，這批日本隊不採短打戰術蠻意外的，反而以盜壘、打帶跑為主，對捕手的阻殺能力也是考驗。
談起印象深的片刻，宋嘉翔提到超級循環賽與日本交手，3局先保送日本隊打者、接著被盜壘成功、再被打安打，無人出局日本隊攻占三壘，但可以凍結日本隊攻勢、化解危機，是很棒的經驗。
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