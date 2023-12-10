亞錦賽／林承飛攻守表現佳 短期國際賽心態很不同

亞錦賽中華隊野手林承飛攻守表現佳，他說，短期國際賽心態上很不一樣，有低潮只能馬上忘記、把握當下，但不管什麼比賽都是很好的經驗，希望冠軍戰享受與日本場上競爭的感覺。

亞洲棒球錦標賽中華隊野手林承飛此次攻守表現俱佳，今天賽前5場比賽總計15打數敲出7支安打，包括3支二壘打，貢獻4分打點，打擊率4成67。

林承飛上一次打成棒國際賽是2018年印尼雅加達亞運，此次再披上國家隊戰袍，他受訪表示，不管是什麼國際賽都有幫助，可以在國際舞台與各國好手競技，看到人家好的與不好的地方，都是學習。

林承飛提到，短期國際盃賽與例行賽心態上很不一樣，對手最多就對到2次，要馬上了解對手，很多時候只能透過情蒐和想像，例行賽一次打不好會覺得還有下一次，但國際賽要一直保持著高張力的緊繃感，這樣的心態與季後賽比較類似。

國際賽當然也可能遇到低潮，林承飛提到，碰到了只能馬上忘記不好的地方，快速調整面對下一次與投手的對戰，把可以掌控的部分做好，顧好攻擊好球帶，掌握對方的失投球。

林承飛以昨天比賽為例，中華與菲律賓隊交手，是抱持著不能輸的壓力，但對方是在享受打球的感覺，對場上的表現也有影響，今天最後1場比賽很重要，除了場上輸贏，也希望可以享受與日本好手場上競爭的感覺。