亞錦賽／中華隊與日本爭冠 球員出場曲有特色

亞洲棒球錦標賽冠軍戰中華隊與日本隊交手，球員各自提交出場曲也很有特色，先發捕手宋嘉翔和外野手陳孝允都選擇兒歌，廖健富則選擇華語歌李榮浩的「烏梅子醬」。

亞洲棒球錦標賽冠軍戰今晚在台北大巨蛋舉行，2萬1999張門票完售，也首度加開內野2樓看台，中華隊與日本爭冠，力拚亞錦賽2連霸、隊史第6冠。

今天冠軍戰中華隊球員各自提交的出場曲也有特色，先發捕手宋嘉翔選擇兒歌「寶寶鯊」（BabyShark）當作出場曲，宋嘉翔表示，這是自己的鬧鈴聲，說要交出場曲時沒有特別想到什麼就用這首歌，沒有特別的意義。

「全村希望」外野手陳孝允此次亞錦賽打擊手感穩定，今天先發打第2棒，選擇兒歌「打起精神來」給女兒聽。

野手廖健富選擇華語歌李榮浩的「烏梅子醬」，野手李亦崴選擇黃品源的歌曲「小薇」當作出場曲，李亦崴表示，之前入選代表隊培訓隊時也曾用過這個出場曲，想要一出場就讓大家知道自己的名字，此次雖然比較多時候是板凳待命，但上場也都能有適時表現。