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Live／中日戰徐若熙兩局飆3K 未讓對手越雷池兩隊0:0

聯合新聞網／ 文字直播
中華隊先發投手徐若熙。 中華棒協提供
中華隊先發投手徐若熙。 中華棒協提供

【即時賽況報導】

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●三局上中華進攻─中華 0：0 日本

日本投手加藤範三，中華隊九棒邱智呈右外野飛球出局；一棒拿莫伊漾內野滾地出局，二棒陳孝允觸身球上一壘，三棒林承飛因三壘方向滾地，因失誤上壘，一、二壘有人，四棒廖健富右外野飛球出局。

●三局下日本隊進攻─中華 0：0 日本

中華投手徐若熙。

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●二局上中華進攻─中華 0：0 日本

日本投手加藤範三，中華隊五棒劉基鴻三振，六棒林靖凱內野飛球出局，七棒陳文杰右外野一壘安打，八棒宋嘉翔右外野飛球出局。

●二局下日本隊進攻─中華 0：0 日本

中華投手徐若熙，日本五棒三振，六棒三振出局，七棒外野飛球出局。

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●一局上中華進攻─中華 0：0 日本

日本先發投手加藤範三，中華隊一棒拿莫．伊漾左外野二壘安打；二棒陳孝允右外野高飛球出局，跑者進占三壘；三棒林承飛三振；四棒廖健富中外野高飛球出局。

●一局下日本隊進攻─中華 0：0 日本

中華先發投手徐若熙，一棒內野滾地出局，二棒內野滾地出局，三棒右外野一壘安打，四棒三振出局。

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【賽前報導】

亞錦賽冠軍戰中華打序微調 拿莫．伊漾打開路先鋒

亞洲棒球錦標賽今天冠軍戰中華與日本爭冠，中華隊先發打序中心棒次不變，拿莫．伊漾改打開路先鋒第一棒，捕手宋嘉翔與先發投手徐若熙搭配，總教練郭李建夫表示，冠軍戰就是要贏。

亞洲棒球錦標賽冠軍戰今晚在台北大巨蛋舉行，凌晨2萬1999張門票開賣就完售，中華隊力拚亞錦賽2連霸、隊史第6冠，今天派出王牌投手徐若熙先發。

中華隊超級循環賽2場比賽投手表現亮眼，但火力稍嫌薄弱，今天打序也有微調，讓拿莫．伊漾改打開路先鋒第一棒，郭李建夫表示，拿莫．伊漾在9棒打不錯，挪到第一棒也與狀況維持穩定的陳孝允連線。

郭李建夫表示，今天先發打序前3棒拿莫．伊漾、陳孝允、林承飛的近況都算不錯，也有針對日本隊投手做一些棒次上的調整。第5棒劉基鴻近幾場打得比較悶，郭李建夫表示，劉基鴻擊球的節奏都不錯，只是揮棒沒有咬中球心。

中華隊在超級循環賽首戰延長賽不敵日本隊，今天冠軍戰再度碰頭，郭李建夫表示，會提醒球員賽前打擊練習時就要抓好節奏、把球打平。在主場台灣爭冠備受關注，郭李建夫表示，一場輸贏的比賽都很難說，冠軍戰目標就是全力搶勝。

中華隊今天先發打序1到9棒依序為拿莫．伊漾（一壘）、陳孝允（右外野）、林承飛（游擊）、廖健富（指定打擊）、劉基鴻（三壘）、林靖凱（二壘）、陳文杰（左外野）、宋嘉翔（捕手）、邱智呈（中外野）。(中央社)

亞錦賽成棒

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