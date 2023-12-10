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亞錦賽／中華隊2：1險勝菲 今爭冠

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
亞洲棒球錦標賽超級循環賽，中華隊以2：1險勝菲律賓隊，今天將在冠軍賽與日本隊再度碰頭。記者余承翰／攝影
亞洲棒球錦標賽超級循環賽，中華隊以2：1險勝菲律賓隊，今天將在冠軍賽與日本隊再度碰頭。記者余承翰／攝影

中華隊挑戰亞洲棒球錦標賽隊史第六冠，就在今晚的台北大巨蛋。昨天面對菲律賓隊歷經險境，終場以2：1贏球，中華隊複賽2勝1敗，拿下冠軍賽門票，連三屆亞錦賽上演相同的爭冠戲碼。

日本隊昨天先在午場以5：2擊敗南韓隊，複賽3勝晉級冠軍賽；中華隊爭取另一張門票，由台鋼雄鷹隊19歲小將伍祐城扛起面對菲律賓隊一戰先發。

伍祐城前7局僅被敲4安打、未失分，第8局一出局時出現保送，中華隊決定換投，留在壘包上的跑者，因暴投及一次爭議的本壘攻防戰跑回分數，失1分記在伍祐城帳上，仍是一場優質好投。

中華隊打線卻也難以突破，前5局只有3安打，直到第6局才因對手控球不穩出現契機，林靖凱先選保送，林承飛掃向中外野落地形成二壘打，廖健富接著挨觸身球，劉基鴻在滿壘的打席選到保送擠回1分，拿莫．伊漾的高飛犧牲打再建功。

總教練郭李建夫表示，此役打得緊張，「想打是壞球，不想打是好球，又等不到自己喜歡的，沒有掌握到擊球節奏 。」能贏要歸功伍祐城展現壓制性的投球，讓中華隊只攻下2分還能贏球。

此役8局上出現爭議判決，重播畫面顯示捕手宋嘉翔在本壘攻防戰先一步觸殺到跑者，但日籍主審判決「safe」，宋嘉翔也替投手覺得冤枉，「一定會啊。我那時想要電視輔助判決，我以為今天就有了。」

亞錦賽原本沒有重播輔助判決，賽會今天宣布，由於比賽激烈為求慎重，將在季軍戰、冠軍戰採用重播輔助判決，比賽雙方在正規9局將各有一次挑戰機會，挑戰成功則保留，若進入延長賽，則會再增加一次。

亞錦賽成棒

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