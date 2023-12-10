亞錦賽／伍祐城先發投出自信 感謝林詔恩適時「刺激」

中央社／ 台北9日電
2023亞洲棒球錦標賽台灣隊投手伍祐城（圖）9日先 發對戰菲律賓，7.1局僅失1分好投展現壓制力，助隊終場以2比1拿勝、挺進冠軍戰。 中央社
2023亞洲棒球錦標賽台灣隊投手伍祐城（圖）9日先 發對戰菲律賓，7.1局僅失1分好投展現壓制力，助隊終場以2比1拿勝、挺進冠軍戰。 中央社

亞錦賽台灣隊先發投手伍祐城今天對菲律賓隊7.1局失1分、優質好投率隊晉級冠軍戰也投出自信，「這場比賽讓我知道我可以做到」，感謝室友林詔恩適時「刺激」，此次國際賽收穫多。

亞洲棒球錦標賽台灣隊超級循環賽今天與菲律賓在台北大巨蛋交手，台灣隊派出19歲投手伍祐城先發，室友林詔恩賽前爆料伍祐城昨晚很緊張，一直在看菲律賓隊打者的影片。

伍祐城笑說，林詔恩一直跟他說：「要投好一點才可以晉冠軍戰」，但其實也不是壓力，算是在刺激自己；昨天反覆看菲律賓隊打者的影片，跟情蒐資料提供的差不多，對變化球的掌握度不好，所以盡量以變化球搭配。

今天戰況緊繃，前5局打完兩隊都沒有拿下分數，直到6局下台灣隊才找到突破口攻下2分，伍祐城表示，有告訴自己不要有太大的起伏，相信隊友可以把分數打回來，做好自己的本分就好。

伍祐城今天用球數十分精簡，總計用76球投7.1局，被敲出4支安打，投出4次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，拿下勝投；他表示，過往在母隊先發有用球數偏多的問題，「經過這場比賽讓我知道我其實可以做到，也提升自信」。

伍祐城到代表隊報到前有微調動作，他表示母隊台鋼雄鷹隊投手教練橫田久則有提醒，還是要以比賽的感覺為主，但目前新動作感覺已經慢慢習慣，林詔恩有跟他說現在看起來投球動作比較小、也比較輕鬆。

首度成棒國際賽，伍祐城表示很榮幸可以跟著學長、前輩們一起拚戰，也從他們身上學到很多，學長都不吝嗇分享經驗。

亞錦賽成棒

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