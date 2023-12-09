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亞錦賽／冠軍戰開放2萬1999席 大巨蛋門票10日凌晨0時開賣
亞洲棒球錦標賽中華隊今晚擊敗菲律賓隊、晉級冠軍戰，明天將與日本爭冠，棒協公布售票訊息，季軍戰、冠軍戰門票10日凌晨0時全面開賣，冠軍戰內野1000元，總計開放2萬1999席。
亞洲棒球錦標賽中華隊今天超級循環賽在台北大巨蛋以2比1擊敗菲律賓隊、晉級冠軍戰，明天晚間6時30分將與日本爭冠，季軍戰由韓國與菲律賓隊交手。
賽後中華民國棒球協會公告售票資訊，明天2場比賽門票今晚開賣，晚間10時先開放中信卡友預購3000張，10日凌晨0時全面開賣，冠軍戰開放內野2樓座位，內、外野合計開放2萬1999席座位。
明天兩場決賽門票售價，冠軍戰內野新台幣1000元、外野800元，季軍戰僅開放內野第一層座位，票價為600元。
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