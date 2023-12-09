亞錦賽／向山基生扮演稱職「強攻2棒」場場敲安 點名對中華隊的他印象深

亞錦賽日本隊向山基生扮演稱職「強攻2棒」角色，今天超級循環賽對南韓2安、2打點率隊搶勝，賽會打擊率達3成81；向山基生與台灣球隊交手經驗多，也點名對投手王政浩印象深刻。

亞洲棒球錦標賽日本隊今天在超級循環賽以5比2擊敗南韓隊，2棒打者向山基生維持好手感，單場敲2安貢獻2分打點，目前為止5場比賽場場有安打，總計21打數敲出8支，包括2支二壘打，貢獻9分打點，打擊率3成81。

日本隊總教練川口朋保表示，向山基生在日本國內社會人隊的比賽就是打擊率穩定的好手，也具長打實力，把他放在第2棒如果要他執行觸擊戰術是很可惜的事情，在攻擊方面向山基生是很好用的棋子，希望塑造他成為「強攻2棒」。

向山基生表示，今天比賽打擊感覺跟前幾場比較起來更不錯，前面有些打席沒有發揮的很理想，今天有修正過來是最滿意的地方。

向山基生與台灣球隊對戰經驗很多，包括過去曾來台參加冬季聯盟賽事，合計與台灣球隊對戰超過10場，他點出台灣球員的特質是腳程很快、機動性很好，比賽過程中不能輕易放鬆，也特別點名對中華隊昨天比賽最後一任投手王政浩印象深刻，「因為他的球速很快。」

向山基生自評不是短打型的選手，比較屬於中長程打者，剛好遇到日本國內社會人隊也都改走強攻美式球風，可以體驗這樣的棒球也很新奇，希望全力發揮。

向山基生熱愛台灣的手搖飲，自曝來台目前為止加上今天，已經去飯店附近的手搖飲店喝了3次珍珠奶茶。