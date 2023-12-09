亞錦賽／飆速被向山基生點名 王政浩曝日本隊打者難纏：很會跟投手節奏

亞錦賽中華隊投手「阿牛」王政浩昨晚對日本登板後援，飆速150公里，被日本隊強打向山基生點名。王政浩說日本隊打者難纏，久違國際賽飆速，也想起2018年亞運與南韓交手的高張力。

亞洲棒球錦標賽超級循環賽台灣昨天與日本交手，9局兩隊平手時換上「阿牛」王政浩登板後援，9局穩守不失分，10局上被敲安打失掉1分非責失分，中華隊10局下追分不及，終場以0比1吞敗，王政浩後援2局吞敗，但飆出150公里，讓隊友陳孝允直言「看到快哭了」。

34歲的王政浩來自國內業餘強隊合作金庫，也是此次代表隊中年紀最長的球員。王政浩國際賽資歷多，包括2017年亞錦賽、2018年雅加達亞運，今年再被選入杭州亞運、亞洲棒球錦標賽代表隊，強心臟是終結者合適人選。

昨天登板10局續投沒能替球隊守住分數，王政浩表示，退場後隊友都有鼓勵不要想太多，也提到以社會人隊組成的日本隊確實很難對付，日本國內的城市隊也很多，好手自然很多。

日本隊向山基生今天受訪時點名對王政浩印象深刻、球速很快，王政浩也透露，先前母隊合庫到日本移地訓練時就對戰過，知道向山基生打擊能力很強，日本隊的打者很會跟投手的節奏，投球策略要想辦法擾亂他們打擊節奏。

王政浩昨天在台北大巨蛋破1萬5000名觀眾面前登板，面對平手局面飆速，他表示很久沒有這麼高張力的比賽，想起2018年亞運，只是現在年紀又長了幾歲；昨天失分吞敗也被許多球迷謾罵，但王政浩表示，不會受到影響，可以穿上國家隊球衣很榮耀，上場就是全力拚。