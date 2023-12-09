亞錦賽／對日一戰全隊太保守謹慎 林承飛盼能享受比賽
亞洲棒球錦標賽台灣隊游擊手林承飛昨天比賽1局上接連守備美技，先發投手曾仁和退場後回敬微笑。對日吞敗，林承飛表示，大家太過保守謹慎，剩下的比賽希望可以享受、把握機會。
亞洲棒球錦標賽超級循環賽複賽台灣隊昨天首戰與日本隊交手，先發投捕手曾仁和、宋嘉翔都是樂天桃猿隊球員，曾仁和昨天開賽稍微有點亂流，但守備很幫忙，單局3個出局數都是桃猿隊隊友林承飛美技守備幫忙抓下。
林承飛表示，昨天先發投捕都是母隊的隊友，前一天大家也都有看情蒐，知道日本隊打者兩好球之後推打蠻多的，所以有特別注意。
開賽美技守備幫曾仁和守住可能失分危機，被問起退場後曾仁和有沒有說什麼，林承飛笑說：「他對我笑笑的」，也提到其實守備結束後就要馬上轉換心態攻擊，不會想太多。
台灣隊昨天與日本隊鏖戰至延長賽10局吞敗，林承飛表示，日本隊的投手投球角度很好、指叉球也很突出，打者並不好攻擊，但冷靜下來想一想，其實他們也配了很多直球，是自己沒有掌握住。
林承飛也提到，昨天整場比賽觀察下來大家有點太過保守謹慎，不像第一場開幕戰對韓國很放得開，來參加比賽大家都想要贏球，也都有壓力，希望接下來的比賽大家都可以享受，短期盃賽一旦錯過機會、機會就不會再回來。
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