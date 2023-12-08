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亞錦賽／陳孝允亞錦攻守跑有表現 神盜壘笑稱是變魔術

中央社／ 台北8日電
陳孝允。 中華棒協提供
陳孝允。 中華棒協提供

亞洲棒球錦標賽超級循環賽中華與日本交手，「全村希望」陳孝允攻守跑壘都有表現，單場2安還「神閃避」盜壘成功，他笑說，「就是變魔術」看到野手接到球馬上能反應。

亞洲棒球錦標賽超級循環賽中華隊今天與日本隊交手，中華隊延長賽10局以0比1吞敗，但陣中業餘外野好手陳孝允表現亮眼，今天先發打2棒、守右外野，單場敲出2支安打，4局下跑向二壘閃避野手手套、盜壘成功，7局上也有右外野長傳美技，和隊友合力擋下可能形成的三壘打。

陳孝允表示，今天在攻擊策略上沒有想太多，知道日本隊的先發投手控球很好，進到好球帶的球就攻擊，沒有特別設定什麼球路，打成安打的2顆球都是抓到變化球打。

至於7局的美技守備，陳孝允表示，當時面對日本隊的左打者中川拓紀，所以守備有往左半邊移動，被中川拓紀敲出右外野方向邊線安打，只想著用最快的速度接到球、傳球完成守備。

陳孝允也是有腳程優勢的好手，4局神閃避盜壘成功，他笑說：「就是變魔術」，平常在業餘也是這樣盜壘，當下有觀察到球進到日本隊守備員的手套，馬上反應閃避。

陳孝允來自業餘社會隊強權合作金庫棒球隊，面對以社會人隊為主體的亞錦日本隊，他表示不會覺得有特別的差距，比賽當下就是看誰可以掌握好。

今天後援登板的王政浩也是來自合庫好手，投2局失1分非責失分吞敗，但也飆速150公里，陳孝允笑說，很久沒看到王政浩飆這麼快，「在外野看到時都快哭了」。

亞錦賽成棒

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