亞錦賽／對日韓關注高 曾仁和：隊友都很想贏
中華隊今天與日本隊鏖戰至延長賽第10局，最終以0：1落敗，先發投手曾仁和認為外界十分關注這場中日大戰，「隊友們很想贏，但沒辦法贏。」
曾仁和今天前3局都被對手攻上得點圈，但屢屢化解，最終繳出4.2局被敲3安無失分表現，另有5次三振、2次四壞保送，他表示：「今天剛開始沒抓到感覺，壞球走在前面，後面跟捕手溝通，改用變化球搶好球就好多了。」
今天直球狀況不太好，曾仁和改以變化球擾亂對手，也是十年歲月經驗累積，他前次在國際賽登板已是2013年經典賽，曾仁和說：「心境不一樣，年輕的時候總是想直球對決，現在懂得變化球搭配，今年能夠將變化球丟進好球帶滿重要的。」
曾仁和僅投4.2局退場，與教練團看見危機有關，但5局上曾出現爭議判決，中川拓己敲出的一壘滾地，拿莫．伊漾接到後跑向一壘輕觸壘包，但壘審判定沒踩到壘，讓對手上壘。
曾仁和為隊友喊冤，「明明是出局，我有看到踩到，怎麼可以判Safe。」但他也認為，當下覺得有可能被判Safe，「有踩到，但是踩得不明顯。」至於整體判決，他認為還是算公平，有些接近的判決，雙方都有得利。
曾仁和也稱讚對方先發投手嘉陽宗一郎，這名社會人王牌投手，以123球投完8局，被敲5支安打沒掉分，另投出9次三振，曾仁和表示：「他球速雖然不快，但控制很準，塞到內外角搭配就不好打。」
日本隊雖由業餘社會人球員組成，但在關鍵時刻能夠穩定發揮，曾仁和認為，對手比較放得開，我們相對放不開，「新聞都說日韓、日韓，大家會覺得今天這場很重要，但其實後面還有比賽。」
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