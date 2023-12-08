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亞錦賽／孫易磊對日中繼2局無失分 飆最速157公里

中央社／ 台北8日電
孫易磊。 中華棒協提供
孫易磊。 中華棒協提供

亞錦賽台灣隊投手孫易磊今天登板中繼飆速，對日本中繼飆出生涯最速157公里，7局上雖被敲出2支安打，但守備幫忙力守不失分，8局續投也沒掉分，中繼2局無失分、展現壓制力。

亞洲棒球錦標賽超級循環賽複賽台灣隊今天與日本隊交手形成投手戰，台灣隊先發投手曾仁和投4.2局無失分，林詔恩中繼投1.1局被敲出1支安打，投出2次三振、無失分。

台灣隊7局上換上今年與日職北海道日本火腿鬥士隊簽約的18歲投手孫易磊登板，一上場火球連發，記分板上頻頻「亮紅字」，飆出突破生涯最速157公里火球，先前最快球速是今年U18世界盃棒球賽電視測速測到156公里。

孫易磊7局上雖被敲出2支安打，但守備幫忙、力守不失分，8局上雖然被首名打者跑出內野安打，2人出局後發生牽制失誤讓跑者上到二壘，但穩住陣腳沒有失分，總計中繼投2局被敲3支安打、無失分。

亞錦賽成棒

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