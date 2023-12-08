亞錦賽／李亦崴熟悉日本隊球風 板凳待命讓教練安心

業餘好手李亦崴接連打U23世界盃、亞運、亞錦，對此次亞錦賽日本隊不陌生，點出此批球風積極，透露丸山壯史追蹤自己的IG；他板凳待命盼給教練安心感，扮演好可用之兵角色。

亞洲棒球錦標賽台灣隊此次以職業球員為主體組隊參賽，合作金庫成棒隊野手李亦崴是陣中少數業餘被選進的好手。

李亦崴今天賽前亞錦賽預賽3場都是板凳待命，隨時做好準備把握機會，在對菲律賓、香港比賽替補上場，總計2打數都敲出安打，包括1支三壘打，貢獻1分打點，選到1次四壞保送，跑回3得分。

李亦崴表示，目前為止上場機會不多，但很清楚自己的角色，也希望可以隨時準備好自己，讓教練知道，只要有需要，板凳隨時有人可以使用，希望給教練團安心感和信心。

李亦崴表示，目前上場打擊有不錯的發揮，但可能與對戰投手的強度有差，可以入選國手的機會得來不易，無論角色是什麼都會好好把握，不求個人，只要球隊可以贏球就好。

此批亞錦賽日本隊陣中有12人是去年U23世界盃棒球賽班底，也有10人是今年杭州亞運班底，李亦崴U23世界盃及亞運都參與，對這批日本隊不陌生，從前2次比賽觀察到，此批日本隊幾乎不短打，反而是使用比較多積極的戰術，任何情況下都有可能發動盜壘，想辦法不用出局數就多搶壘包。

李亦崴笑說，之前國際賽遇到，丸山壯史主動找他互動，還有追蹤自己的社群Instagram，但因為語言不通，還沒辦法進一步互動，另外也對打者橋本典之和今天日本隊對台灣的先發投手嘉陽宗一郎印象深刻。