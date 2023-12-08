亞錦賽／同胞因戰火犧牲 巴勒斯坦亞錦賽戴臂章表哀悼

亞洲棒球錦標賽巴勒斯坦隊這次來台比賽，賽前部分球員戴著寫上「GAZA」（加薩走廊）的黑色臂章，領隊古勒表示，以哈衝突中有很多人民因此過世，因此透過這樣的方式來表達哀悼。

巴勒斯坦領隊古勒（Abder Ghouleh）同時也是巴勒斯坦棒協副主席，他表示，一開始是看到電視上轉播棒球比賽才對這項運動有興趣，但是棒球對巴勒斯坦來說是很新的運動，後來開始跟WBSC（世界棒壘球總會）有聯繫之後慢慢了解，直到2021年開始成為比較有組織的球隊。

這次亞錦賽大部分都是巴勒斯坦裔美國人，本來有2名選手是委內瑞拉裔，但因為簽證問題無法來台比賽，之前在比西亞盃時有4名巴勒斯坦當地選手，不過古勒說：「現在因為戰爭的關係，他們沒辦法過來。」

近期以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯之間爆發衝突，巴勒斯坦隊在賽前唱國歌時部分球員會戴著黑色臂章，上面寫著GAZA（加薩走廊）。古勒指出，黑色臂章在足球、棒球都是表達哀悼的方式。

古勒表示，在這場戰爭中很多人過世了，「我們想要表達哀悼，表示謹記著我們的人民，這場戰火中已經犧牲了2萬多人，也有選手在戰爭中過世，有很多鄰居建築都被摧毀，想要為他們祈禱。」

談到這次組隊來台最困難的地方，古勒指出，是集訓階段最困難，因為選手分散在美國各州。在球隊中，有8、9人住在芝加哥，古勒指出，芝加哥是巴勒斯坦人最大聚集地。

雖然棒球運動仍在推廣中，不過古勒提到，巴勒斯坦隊之前在西亞盃拿到第2名，在當地有非常好的催化作用，也讓更多人知道棒球運動，「這次打亞錦賽當地媒體是非常、非常關心的。」

古勒指出，來台灣比賽的經驗非常棒，很感謝主辦單位、中華棒協的熱情招待，「沒有在這麼高等級的球場比賽過。」在比賽之餘，巴勒斯坦隊利用時間去台灣夜市逛逛，也是很難忘的體驗。