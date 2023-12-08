亞錦賽／巴勒斯坦內野手因台灣球迷感動 盼加薩早日停火

亞洲棒球錦標賽巴勒斯坦隊被稱為「神秘隊伍」，陣中選手伊赫穆德身兼記者和教授。他表示，比賽中看到台灣球迷拿著巴勒斯坦國旗為他們加油相當感動，也希望加薩能早日停火。

巴勒斯坦的內野手伊赫穆德（Nader Ihmoud）身兼記者、教授，是巴勒斯坦裔美國人。伊赫穆德表示，小時媽媽開車經過一座棒球場時看到有人在打棒球，「媽媽說感覺我會喜歡，就把我送去打棒球了。」

巴勒斯坦隊曾在巴基斯坦打過西亞盃、拿下第2名，不過這次到台灣比亞錦賽，伊赫穆德直呼感覺超級不同。「巴基斯坦的場地很不好，連賽前打擊練習都沒有，場邊球員可以坐的地方只有板凳，也沒有觀眾席，但台灣的場地很棒。」

身為記者，伊赫穆德也表示，這次亞錦賽是很好的體驗，「很特別，可以紀錄球隊從頭到尾比賽的過程，同時我又是選手，寫報導的時候會有不同觀點。」伊赫穆德也對台灣球迷印象深刻，「比賽當中拿著加油標語、揮舞著巴勒斯坦的國旗，非常感動。」

伊赫穆德指出，預賽與台灣隊交手時，雖然知道台灣球迷都是為台灣隊加油，「但是當我們打出第1支安打，全場歡聲雷動，給我們非常高的尊重。」

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯之間的衝突，犧牲了相當多人，巴勒斯坦隊這次來台比賽，也會在賽前戴著GAZA（加薩走廊）黑色臂章，伊赫穆德說：「希望讓全世界人知道這件事情，趕快停火，巴勒斯坦人也可以享受自由的生活。」