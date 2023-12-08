亞錦賽／朴柱燦亞錦賽好表現勵志 韓教頭盼給育成選手希望

亞洲棒球錦標賽超級循環賽韓國隊朴柱燦今天單場敲2安，幫助球隊以8比2擊敗菲律賓；朴柱燦是育成球員出身，有指標性，總教練鄭寶明盼他的例子可以給其他育成選手帶來希望。

亞洲棒球錦標賽超級循環賽今天在台北大巨蛋開打，韓國隊首戰與菲律賓隊交手，韓國隊朴柱燦先發打3棒、守三壘，單場4打數敲出2支安打，選到1次四壞保送，有2得分，扮演攻勢串聯關鍵。

朴柱燦的故事也很勵志，他在高中階段並沒有特別突出，2018年參加韓職選秀沒有獲得指名，但NC恐龍隊開出育成球員合約，朴柱燦還沒上到一軍2019年就被釋出，2020年、2021年入伍服兵役，2022年底透過測試回到韓職，今年10月也曾短暫升上一軍，有5場出賽紀錄。

亞錦賽韓國隊總教練鄭寶明表示，朴柱燦今年在韓職球季表現不錯，守備、打擊都有很好的發揮，如果維持好狀態應該可以有好的表現。

朴柱燦是育成球員出身，慢慢拚出成績，鄭寶明也提到，現在有越來越多球團簽育成球員合約，如果朴柱燦接下來可以在韓職有不錯的表現，也會給其他育成球員帶來希望。

朴柱燦表示，如果滿分是10分給自己今天表現7分，今天攻擊策略是把棒子拿短一點、想辦法打出安打，也提到棒球是團體運動，不是因為一個人的表現就可以贏球；朴柱燦也提到希望透過比賽累積經驗，看明年能不能再拚上一軍。