亞錦賽／一度與菲打平 韓教頭：不要打出丟臉的比賽

亞洲棒球錦標賽超級循環賽首戰韓國與菲律賓隊交手，兩隊一度戰成平手，韓國隊總教練鄭寶明透露，當時有鼓勵球員「不要打出讓人丟臉的比賽」，韓國隊終場以8比2搶勝。

亞洲棒球錦標賽超級循環賽複賽今天在台北大巨蛋開打，韓國隊中午與菲律賓隊交手，韓國隊開賽就有攻勢，1局下靠著保送、朴柱赫安打、失誤以及野手選擇跑回分數，取得2比0領先。

菲律賓隊4局上開始追分，索貝拉諾（KyleSoberano）率先敲出二壘打、博西托（Erwin Bosito）安打推進，貝爾納多（Adriane Ros Bernardo）適時安打先追1分，接著靠著犧牲觸擊、野手選擇跑回追平分。

韓國隊4局下攻勢再起，首名打者選到保送上壘，2人出局後再獲得觸身球保送，鄭俊才適時安打，靠著菲律賓隊失誤一口氣跑回2分、再度要回領先。

韓國隊5局下朴柱燦二壘打，羅承曄補上安打替球隊多添1分保險分，7局下又靠著保送、暴投、金凡錫二壘打、金成祐接連安打再拿2分，8局下多添1分保險分，順利搶下比賽勝利。

韓國隊總教練鄭寶明賽後受訪表示，先前看日本與菲律賓比賽也一度膠著，這場比賽前半段球員們有點緊張，沒有發揮出最好狀態，但有即時調整回來。

今天兩隊一度戰成平手，鄭寶明透露，當時有提醒球員在亞洲地區台灣、日本、韓國算是棒球實力突出的國家，「不要打出讓人丟臉的比賽，還好球員們後面有比較進入狀況。」

韓國隊今天擊敗菲律賓，目前戰績1勝1敗、菲律賓戰績2敗，明天日本與韓國隊交手是關鍵，鄭寶明預期是投手戰，已請陣中幾名投手做好自我管理、隨時準備登板，相信比賽過程中失誤少的球隊就可以拿下勝利。